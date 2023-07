La increíble decisión de Telecinco sobre Kiko Rivera la llena de ira

Lo de Mediaset no hay quien lo entienda. Publica su nuevo código ético y 'expulsa' de sus pantallas a muchos de los famosos, pero se aplican aquello de que las normas están para romperlas.

La nueva Mediaset España, con su rotundo código ético, vetaba a algunos personajes que hasta esta fecha eran habituales de las pantallas de Telecinco o Cuatro.

Kiko Rivera era uno de esos famosos vetados (como Rocío Carrasco, Antonio David Flores, Rocío Flores) y de la noche a la mañana desaparecían de los programas habituales de la cadena con secciones del mundo del cotilleo, El Programa de Ana Rosa, Ya es mediodía, Sálvame, el Deluxe, Fiesta, Socialité…

Pero este pasado lunes 17 la cadena se saltaba ese código ético (que cambia más que el tiempo en primavera) y hablaba abiertamente del hijo de Isabel Pantoja tras ser de nuevo ingresado en el hospital. Lo hacía Joaquín Prat en El Programa de Ana Rosa, aprovechando precisamente que su hermana, Isa Pantoja, acudía a su colaboración semanal con el espacio matinal de Telecinco.

Y ahora, Kiko Rivera, ha saltado contra Mediaset con unas duras palabras que ha publicado en su perfil de Instagram (la misma red social utilizó para informar de su nuevo ‘susto’ de salud) sin pelos en la lengua contra la que un buen tiempo fuera su cadena de cabecera.

Primero arrancaba su publicación hablando de su nueva dolencia: “Hoy por segunda vez he vuelto a nacer. Y ya van dos. Evitemos la tercera, ¿no creen? Gracias a Dios, el cateterismo aunque era la opción con menos posibilidades salió bien y solo ha sido un susto después de la mala pinta que tenía todo. Debo tener alguien ahí arriba que me indica que todavía no es mi hora. Ahora toca cuidarme al máximo nivel y seguir siendo feliz con los míos”.

Y ya atacaba a los de Mediaset: “Queridos amigos de Telecinco, no les voy a a dar ningún tipo de declaración ni mucho menos quiero saber nada de vosotros ni de toda la gente que os rodea... Hace mucho tiempo que con vuestro dinero no podéis comprarme porque los mejores tesoros que tengo en esta vida no se pueden comprar. Así que, por mí, ya saben dónde pueden marcharse".

Kiko Rivera e Isa Pantoja

E implícitamente ha podido dirigirse a su hermana y al programa en el que colabora:

“Los que se creen portavoces de mi familia, ya sabéis a quien me refiero, mejor que se preocupen de su vida. Que por aquí anda todo bien y no me hace falta que nadie informe de nada y mucho menos cuando no saben nada".

Y concluía lo que es, una vez, una extensa publicación con pocas ganas de conciliación: “No me voy a callar. A todas esas personas que han empezado a escribirme como si nada hubiese pasado y que han estado más de tres años sin preguntar por mí y por mis hijos... A todos ellos, porque sé que leen esto, no tenéis ningún tipo de cabida en mi vida así que no os molestéis ni siquiera en mandar un Whatsapp. Esta es la única manera que tengo de expresarme porque, como dije hace tiempo, a la cadena que todos sabéis no la quiero ni en pintura”.