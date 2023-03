La detención de "El Yoyas" más cerca, según un colaborador del programa 'Fiesta'

Saúl Ortiz, colaborador del programa que dirige Emma García anunció en directo que la policía estrecha el cerco sobre Carlos Navarro, acusado por violencia machista y huido desde hace meses

Carlos Navarro, más conocido como'El Yoyas', exconcursante de la segunda edición de Gran Hermano, lleva varios meses huido de la justicia tras ser condenado por maltratar a su exmujer, Fayna Bethencourt, también concursante del 'reality' de Telecinco. Fayna ha denunciado desde el principio que alguien lo está protegiendo, pero parece que su detención podría ser inminente, según una información que ha llegado a Saúl Ortiz, colaborador del programa Fiesta de Telecinco.

Violencia machista

El catalán está siendo buscado para su ingreso inmediato en prisión después de que desatendiera el requerimiento del Juzgado de Paz de Vilanova del Camí para ingresar voluntariamente. Navarro ha sido condenado por ejercer violencia machista sobre su exmujer y sus dos hijos, y debe cumplir una condena firme de casi seis años de cárcel por siete delitos de maltrato, lesiones, amenazas y vejaciones, seis de ellos consumados contra su exmujer y sus dos hijos, y otro perpetrado contra la nueva pareja de Fayna.

Desde Fiesta se han puesto en contacto con Fayna para saber su opinión al respecto. Según la expareja de Carlos Navarro, el condenado está intentando huir hasta que el delito prescriba. Además, Bethencourt ha asegurado que cree que habría alguna persona protegiendo al exconcursante de Gran Hermano desde un principio y este sería el motivo por el que Navarro todavía no ha ingresado en prisión.

Asimismo, según ha hecho saber la expareja del huido, la policía se ha acercado muy estrechamente el sitio en el que se encuentra. "Hace un par de días me comentaron esto, que mi situación es la siguiente. Dependemos de que lo vea alguien y llame a la policía y que policía llegue a tiempo. He recibido pistas de más de uno, pero no lo quiero hacer publico por si es cierto", ha informado Fayna Bethencourt.