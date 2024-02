Ares Teixidó se mete con Dani Mateo por "triste" y sale escaldada de La Sexta

Como cualquier currito al uso que llega a la oficina tras el fin de semana, los famosos que trabajan en la televisión también tienen sus más y sus menos con los planes de ocio y pasa de todo

Los lunes son días complicados para el común de los mortales, también para los famosos de la televisión, después de un fin de semana de descanso. Y si no que le pregunten a los miembros del equipo de Zapeando de La Sexta, que protagonizaron la clásica escena de compañeros de trabajo comenzando la semana comentando lo que habían hecho cada uno.

En concreto fue Quique Peinado el que sacó el tema al preguntar a Dani Mateo por su actitud: “¿Acaso viene la publicidad rapidísimo hoy? Porque te noto como que vas muy de prisa de repente…”. “En dos minutos da tiempo de contar muchas cosas”, contestó el presentador del programa de zapping y su compañero de mesa no dudó en soltarle un zasca en forma de broma irónica: “Hombre, de contarnos tu finde sí, que tienes una vida muy trepidante”, respondió Peinado.

Puesto el debate sobre la mesa, Mateo agarró el guante que le lanzó Peinado y relató con pelos y señales sus planes sin ahorrar detalle y con toda la naturalidad del mundo: “Soy sincero, el sábado hice vida contemplativa”, comenzó para añadir, “puedo deciros las briznas que tiene mi césped”. Y es que, aunque le de vergüenza, aseguró que a sus 44 primaveras prefiere ser sincero.

Claro que el domingo la cosa no mejoró demasiado a nivel aventurero porque lo dedicó a jugar al Call of duty “desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche”. Confesión que provocó las reacciones alucinadas del resto de zapeadores de la mesa entre las que destacó la Ares Teixidó, que entre compungida y divertida exclamó que “Ay, me das un poco de pena, Dani”, por su fin de semana algo "triste" a su entender. Claro que la colaboradora del programa salió algo escaldada del rifirrafe porque Dani Mateo no se cortó un pelo a la hora de responder: “Más pena me das tú que no tienes ni para comprarte vestidos de tu talla”.

La sinceridad de Dani Mateo tiene premio en La Sexta

Guerra de zascas y dardos entre colaboradores de Zapeando que ayudaron el magacín de sobremesa de La Sexta a comenzar la semana de la mejor manera posible, mejorando sus cifras de audiencia hasta alcanzar el 7.3% de cuota de pantalla ante 699.000 espectadores, sus datos más altos desde hace más de un mes.