Igartiburu se convierte en la segunda presentadora en dar calabazas a Bertín

A simple vista podría decirse que Osborne nunca recibe una negativa como respuesta y que las féminas se rinden a sus encantos y a sus pies. Pero nada más lejos de la realidad...

Estos días mucho se está hablando de Anne Igartiburu, más por sus ausencias que por sus presencias. De hecho, la que fuera presentadora omnipresente de TVE ha dejado de presentar los formatos míticos que condujo durante años y son muchos los que la echan de menos.

Es el caso de la Gala Inocente, Inocente (que se emitió este jueves sin ella) y también de las Campanadas de Nochevieja en La 1, que este año correrán a cargo de Ramón García, Ana Mena y Jenni Hermoso.

Y a pesar de que Igartiburu dio las "uvas" durante años y años y con los compañeros más diversosya dejó claro con quién no lo haría nunca: con Bertín Osborne.

Fue paradójicamente en el programa del cantante en Canal Sur, El Show de Bertín, donde la presentadora se confesó al respecto hace tiempo en una intervención que ahora vuelve a cobrar protagonismo en las redes sociales.

Durante la sección de El tercer grado, en la que los invitados al programa tienen que contestar a preguntas de lo más controvertidas, se planteo si Bertín y Anne podrían ser los rostros ideales para el 31 de diciembre. Osborne se apresuró a señalr que no sería una buena idea: "Conmigo no, conmigo sería una catástrofe".

Anne Igartiburu y Bertín Osborne, una pareja imposible... al menos en Campanadas

Algo en lo que coincidió con Igartiburu, que ahondó un poco más en ello: "Te voy a decir por qué sería una catástrofe, amigo. Porque tú y yo hemos hecho eventos en los que sales así: 'Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al evento no sé que'. Y él decía: 'Muy bien'. Y yo: 'Bertín, sigue'. Y él: 'Ah, no, sigue tú'. Porque el guion... No hay guion", argumentó entre risas.

Vamos, que la naturalidad y espontaneidad del artista haría imposible para él seguir una escaleta, algo totalmente imprescindible durante la emisión de las Campanadas.

Una espontaneidad que ya le habría valido otros rechazos. Según Lecturas, Ana Obregón también lo vetó por el mismo motivo que Igartiburu.