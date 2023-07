Pablo Urdangarin, acosado en Barcelona por ser sobrino del Rey Felipe

El joven, hijo de la Infanta Cristina, hace su vida en Cataluña pero, pese a ser tan catalán como quienes le critican, algunos no le perdonan que venga de la realeza. Y publican su odio.

Pablo Urgandarin, tan catalán como la prensa catalanista que le critica, es mirado con lupa por ese sector de los medios de comunicación subvencionado por la Generalitat y al servicio del independentismo.

Resulta que ahora la ha tomado contra Pablo Urdangarin, simplemente porque el joven pertenece a la familia que pertenece, su madre es la principal culpable, la Infanta Cristina.

Al joven jugador de balonmano se le critica todo. Es cierto que reconocen su “valor” de residir en Barcelona pero inmediatamente después eso sirve también para ‘escanear’ su vida en la ciudad Condal. También analizan su relación sentimental con su joven novia.

Por ejemplo, el titular de El Nacional le califica directamente como “un pijo de Barcelona” y “rarísimo y excéntrico”.

Cuentan que “Pablo, el primo de Leonor, vive tranquilamente entre Sant Joan Despí, donde reside a un dúplex de lujo con piscina, Granollers, donde trabaja en el club de balonmano del municipio, y Esplugues, donde reside su novia Johanna. Es un pijo de Barcelona”.

Critican incluso que su nombre sea en castellano, Pablo y no Pau: “Pablo es, ya desde el nombre (nunca Pau) el prototipo de chico del Upper Diagonal de Barcelona, catalán nacido en la Teknon y criado en Pedralbes. Pero ahora con nuevas costumbres. En Barcelona ya no tiene mucho. No puede acceder a las instalaciones del Barça. Le quedan viejos amigos del Liceo Francés y la casa de sus tíos Urdangarin en el Putxet”.

Pablo Urdangarin y la Infanta Cristina

Y entran al trapo con la Infanta Cristina: “Y cuando lo visita la infanta Cristina la va a buscar a su hotel habitual, el AC Hotel Victoria Suites en la calle Beltrán i Rózpide de Pedralbes. Allí es donde las cámaras pudieron captar una de las desconocidas excentricidades de Pablo, la manera cómo se despide de su madre, una infanta de España. Le dedica una despedida larguísima, lleno de símbolos secretos, surferos, la señal de la cruz en la frente y un beso en el dorso de la mano”.

Continúan: “Es excéntrico e hipnótico. Como Pablo. Su belleza evidente, rubio, alto, ojos azules y muy fotogénico, esconde secretos como esta relación con la madre y con otro gesto excéntrico con su novia. Johanna y Pablo se han escolarizado en Catalunya, en el Liceo Francés, y salieron hablando perfectamente tres idiomas, catalán, castellano y francés”.

Y concluyen la crítica: “Con Johanna también tiene saludo con beso al dorso de la mano, y morreo cuando le dice "I love you". Una rareza de no hablarse en catalán ni castellano que se hace más evidente cuando están entre amigos. Todos castellanohablantes de Pedralbes y el royal hablando en inglés a su pareja. Un código secreto con Johanna. Pablo, una caja de sorpresas. Una excentricidad: un royal catalán”.