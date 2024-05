¿A qué están jugando el hijo de Carmen Borrego y su nuera? Pillados in fraganti

La portada bomba que protagonizaron José María Almoguera y Paola Olmedo confirmando su separación despertó algunas hipótesis sospechosas que ahora podrían confirmarse para disgusto del Clan.

Cuando la separación de José María Almoguera y Paola Olmedo parecía un hecho y se apuntaba a que la argentina podría tener una nueva "ilusión" en la que se estaría apoyando tras su ruptura, regresan con más fuerza que nunca los rumores acerca de una posible reconciliación en la pareja.

Una realidad que podría reforzar las hipótesis de los más desconfiados que en su momento insinuaron rumores de montaje cuando Almoguera y Olmedo dieron una exclusiva de su ruptura juntos a toda portada y poniendo "verde" al alimón a la famosa madre de él, Carmen Borrego, a la que culpaban de la separación.

Poco tiempo después y aunque José María se ha alquilado un apartamento de soltero en el centro de Madrid para comenzar una nueva vida lejos de la madre de su bebé, Marc (que en junio cumplirá un año) en las últimas semanas ha tenido un acercamiento a su todavía mujer que está dando mucho que hablar.

En primer lugar, se dejaba ver por el negocio de uñas de Olmedo, donde hacía unas labores de bricolaje demostrando su buena relación; poco después, la pareja acudía en compañía de unos amigos a un concierto en San Sebastián de los Reyes y, para sorpresa de propios y extraños, compartían bailes, risas y gestos de complicidad.

Y este puente de mayo, dejando entrever que su segunda oportunidad podría ser un hecho, se han ido de vacaciones juntos en compañía de su pequeño, de los dos hijos que Paola tiene de dos relaciones anteriores, y de la madre y la hermana de la esteticien. El destino elegido, Andorra, donde han disfrutado de unos días en familia recorriendo el país en una furgoneta alquilada.

Un viaje que ha desatado los rumores de reconciliación y sobre el que la pareja prefiere no dar ningún detalle. Mientras José María abandonaba las instalaciones de Mediaset muy serio sin aclarar qué hay de cierto en su acercamiento a su todavía mujer y dando la callada por respuesta a si ha felicitado a Carmen Borrego por el Día de la Madre, Paola reapareció súper seria sin revelar en qué punto está su relación con el nieto de María Teresa Campos.

Carmen Borrego lanza un consejo envenenado a José María Almoguera sobre su "reconciliación"

Menos gracia aún le hizo este martes en el plató de Vamos a Ver que le sacaran a colación el asunto a Carmen Borrego. Tras una semana de vacaciones en Asturias con su marido José Carlos Bernal, se limitó a señalar que "no sé nada de la vida de mi hijo. No hay ningún tipo de relación en estos momentos. No sé si están juntos, si están separados...".

Eso sí, reconoció que "juntos o por separado" lo que le gustaría es que ambos fuesen "felices". "Creo que con un bebé tan pequeño como tienen favorece estar juntos, pero desde que esto ocurrió he oído y visto numerosas informaciones: que ella tenía una nueva ilusión, que él se había cogido un piso, es inevitable que yo conteste, pero solo puedo decir que no sé nada".

"Son ellos los que tienen que dar explicaciones. De mí está claro que mi hijo se ha divorciado, pero de su mujer no lo sé", ironizó, afirmando que a pesar de todo lo que se ha dicho en las últimas semanas "no voy a ir en contra jamás de mi hijo ni de ella, porque siempre será la madre de mi nieto".

Pero aunque su intención pasa por mantenerse al margen de la relación que José María tiene con Paola y de su posible reconciliación, la hermana de Terelu Campos no pudo contenerse "la necesidad de decir algo": "Espero que no se arrepienta, porque cuando estás con una pareja que no quiere a tu familia, no quiere a tu madre, ni a tu tía, ni a tu prima, ni a tu hermana, nunca puede terminar bien. Es mi opinión".