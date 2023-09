El Cordobés vuelve a los ruedos arropado por un amigo tras la cogida de Huesca

El hijo de Carmen Tello, Enrique Solís, acompañó a su amigo en una de sus tardes más importantes tras la etapa de convalecencia que le ha tenido apartado de la plaza de toros

Manuel Díaz 'El Cordobés' es uno de los personajes públicos más queridos. Derrocha simpatía y cariño y ha demostrado a lo largo de los años que la familia es el pilar de su vida. Luchó a pesar del rechazo unicial de su padre por su conseguir su reconcimiento y cariño. Lo consiguió y hoy disfruta de su cariño.

Pero su camino profesional no es siempre de rosas. El toreo implica un riesgo continuo cada vez que sale a la plaza. Recientemente recibió una cornada por la que ha estado convaleciente.

Regreso a los ruedos

Manuel Díaz 'El Cordobés' regresaba este sábado por todo lo alto a los ruedos en la Feria taurina de San Martín de Valdeiglesias después de la cogida que sufrió hace unas semanas. Allí pudimos ver a un espectador muy especial para él, Enrique Solís, que no dudó en apoyar a su viejo amigo en uno de sus días más importantes.

Enrique, quien se deshacía en halagos al hablar del diestro, confesando que es un hombre "encantador, Manuel y Virginia y un placer estar aquí acompañándolo. Lo quiere todo el mundo y es una maravillosa persona".

Le preguntábamos a Enrique si le preocupa el estado físico de Manuel tras la cogida que sufrió hace unas semanas y nos confesaba que "le veo íntegro. Le he escrito porque no sabía si toreaba hoy por la cogida que tuvo y bueno. Me alegra mucho verlo entero".

El hijo de Carmen Tello no podía faltar a esta corrida: "Estaba aquí comiendo con unos amigos y me he venido. Tuvo una cogida hace unas semanas y me apetecía mucho venir a verlo". Además, nos aseguraba que tanto él como su familia se encuentran bien actualmente: "Todo bien, todo bien. Yo en Madrid, la familia en Sevilla y bueno. Trabajando aquí en Madrid, la familia en Sevilla y disfrutando un poco de esto".

Por su parte, Manuel llegaba a la plaza de San Martín de Valdeiglesias y, nada más bajar de la furgoneta, le espera su gran amigo, a quien saludaba con un cariñoso abrazo antes de que el torero atendiese a la prensa y a sus admiradores.

Minutos más tarde, el diestro nos desvelaba cómo se encuentra de la mano tras su última cogida: "La mano bien. Al final, es lo que más me ha costado recuperar, el dedo, que está un poquito maltrecho pero muy contento" y nos confesaba estar encantado de poder volver a los ruedos y continuar con su despedida: "Muy bien, contento, haciendo lo que nos gusta y con mucha ilusión, de en un año tan bonito como el que estoy viviendo, pues dentro del percance, poder rematar".

Eso sí, Manuel aprovechó para explicarlos porqué su familia no le acompañaba en esta ocasión, han reservado la siguiente fecha para apoyarle: "Hoy no... ya ha empezado Manu la universidad, tal, Virginia ha venido a traerlo. Para el quince están todos, el quince".