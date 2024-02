Paz Padilla declara la guerra a Carmen Lomana atizándole donde más puede doler

Tras escuchar las inesperadas palabras de la humorista andaluza tiene pinta de que la celebrity más pija de la tele se olvidará de Ágatha Ruiz de la Prada para centrarse en un nuevo enemigo.

Tras su enésimo enfrentamiento con Ágatha Ruiz de la Prada a raíz de los comentarios de la diseñadora (para muchos gordofóbicos) sobre que no sale a cenar con amigas para no engordar (algo que la socialité no dudó en criticar duramente) Carmen Lomana está de nuevo en el ojo del huracán.

Y no precisamente porque la ex de Pedrojota Ramírez la haya acusado en ¡De viernes! de "buitrear" a todos los hombres con los que ha estado, sino por el demoledor ataque de Paz Padilla, que no ha dudado en ponerla sobre ejemplo de las mujeres que no saben envejecer y se pasan con los retoques estéticos.

Las bromas más hirientes de Paz Padilla sobre Carmen Lomana

La humorista ha ofrecido una de sus charlas motivacionales, "Mentes expertas" en Marbella, y echando mano de un humor que tal vez no haga tanta gracia a Lomana pero que arrancó una sonrisa al público a su costa, aseguró entre otras perlas que le cuesta "soltar la juventud": "Me la encontré en el AVE y yo la miraba y pensaba como se pierda y entre en el Museo de Cera van a tardar 3 días en encontrarla".

"Estoy rodeada de Cármenes, lo estamos viendo en la tele, parece que las han hecho a martillo y cincel, todas iguales, todas rubias, los labios que son dos frankfurts (salchichas) y la edad entre 20 y 70 años. Hay que saber envejecer", lamentó, comentando que "las orejas le llegan a Carmen al cuello, son dos filetes empanaos" antes de imitar el tono y la manera de hablar de la tertuliana.