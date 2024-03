La mejor noticia para Ángel Cristo antes de Supervivientes enmudece a su madre

En medio de una vorágine de informaciones sobre la participación del hijo de Bárbara Rey en el reality estrella de Telecinco ha sucedido algo que ha dejado sin palabras a la exvedette.

Una de cal y una de arena para Ángel Cristo Jr. coincidiendo con el comienzo de su aventura en Supervivientes. Si hace unos días se conocía que su madre, Bárbara Rey, había tomado medidas drásticas legales antes de que se fuera a Honduras, este lunes ha trascendido una buena noticia para el hijo del domador.

Sin duda algo que hará que su paso por el reality sea más tranquilo y relajado. Y es que el juzgado ha decidido archivar definitivamente la denuncia interpuesta por la expareja de Cristo por maltrato. Una noticia muy importante para él no solo por su imagen, sino de cara a la custodia y las visitas de su hija, que dependían de un convenio regulador estricto.

En cuanto a las medidas drásticas adoptadas por Bárbara Rey y Sofía Cristo contra el joven buscando que no continúe hablando ni revelando cosas sobre su familia durante su paso por el reality de aventuras no parece que preocuparan demasiado al flamante concursante de Supervivientes, que no dudó en ironizar con los periodistas antes de coger el avión con el resto de sus compañeros: "¿Pero no se suele demandar después de hablar?".

Poco después fue la propia Bárbara Rey la que salió al paso de las informaciones para aclarar el motivo por el que sus abogados han enviado un burofax a Ángel, asegurando que no se trata de una amenaza para que no hable sobre ella: "No son acciones legales. Mis abogadas han mandado un burofax pues, en fin, que evite ya el seguir hablando, pero nada. No hay ningún tipo de amenaza", afirmó rotunda, revelando que ella no tiene "miedo de nada" de lo que pueda contar su hijo porque "tengo la conciencia muy tranquila", "lo que pasa que es muy doloroso".

De lo que no quiso decir ni palabra fue del archivo definitivo de la demanda por violencia de género que su exnuera y madre de su nieto puso contra su hijo Ángel, una gran noticia para él sobre la que la artista no mostró un especial entusiasmo: "Que no tengo idea y no voy a hablar más de él, de verdad".