Artùr Dainese se convierte en el segundo expulsado de Supervivientes 2023

Gema Aldón y Sergio Garrido seguirán concursando gracias al apoyo que obtuvieron del público. Jonan Wiergo y Adara Molinero se convierten en los líderes de los equipos al ganar la prueba.

La gala de Supervivientes 2023 aterriza, como cada jueves, nuevamente en Telecinco. La noche estuvo marcada por la expulsión de Artùr Dainese, con tan solo 500 votos de diferencia entre el otro nominado, pasando a vivir en la Playa de los Olvidados junto a Jaime Nava. "Nos hemos quedado sin conocerte pero tenías enfrente a contrincantes muy difíciles", aseguraba el presentador. Gema Aldón y Sergio Garrido seguirán concursando gracias al apoyo que obtuvieron del público.

Antes de abandonar la playa, el italiano ha elegido entre dos concursantes para dejarles un lastre o una ventaja, como en cada eliminación. Así, eligió a Manuel para lastrarlo y a Bosco para darle una ventaja; y la suerte ha querido que finalmente solo se entregara la ventaja: dos puntos para nominar.

Al reencontrarse con Jaime lo primero que hizo fue echarle en cara la culpa de su nominación: "me diste el lastre de diez segundos, no gané la prueba de líder y ¡pum! nominado", ante lo que el jugador de rugby no sabía que decir: "¿en serio? ¿nominado directamente?". Así el modelo dejó claro que tenía mucho rencor a su nuevo compañero de playa.

Laura Madrueño, protagonista a su pesar en la última gala de Supervivientes

Laura Madrueño fue una de las protagonistas de esta gala por culpa de la metedura de pata que cometió en pleno directo. La presentadora reveló la existencia delante de todos los supervivientes de la Playa de los Olvidos. Un grave error que generó miles de diferentes reacciones en las redes sociales. "Me estaba diciendo que ahora se iba a ir a comer, pero ahora te vas a la Playa de los Olvidados con Jaime", ha dicho Laura delante de los concursantes.

Tras la reorganización de los nuevos grupos en Supervivientes, Tierra de Nadie desaparecía, por tanto, ya no habría tres grupos sino dos, Playa Royal y Playa Fatal. Gema, Jonan, Sergio, Bosco, Raquel Arias, Alma y Raquel Mosquera serán Royales, mientras que Diego, Manuel, Katerina, Ginés, Adara, Asraf y Arelys serán Fatales. Y la difícil prueba de líder de la semana, los concursantes tuvieron que nominar al compañero que querían que se marchase de la isla.

La prueba de líder del grupo Royal fue ganada por Jonan Wiergo, mientras Adara fue la vencedora de los fatales. Todos se enfrentaron en una prueba donde debían quedar enganchados en un tronco boca abajo. Quien aguantase más, se proclamaba ganador.

Gema Aldón y Sergio Garrido fueron los nominados en Playa Royal y Katerina Safarova y Ginés Corregüela de Playa Fatal, los cuatro supervivientes se tendrán que enfrentar para saber quien abandonará el programa en la gala que se emitirá el próximo jueves 23 de marzo.