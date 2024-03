Jesulín de Ubrique dijo no a 'Supervivientes'

El torero rechazó el ofrecimiento de Mediaset, que pensaba en él como gran estrella de la edición. Se encontró con un no rotundo de vuelta, aunque el motivo dado por Jesulín podría ser otro.

Era la pieza clave de esta nueva edición de Supervivientes. Este año Telecinco quería a la otra parte de Belén Esteban. Necesitaban al antagonista. Al padre de su hija, Jesulín de Ubrique. El ofrecimiento fue hecho por parte de la cadena principal de Mediaset. La respuesta también fue directa al tiempo que contundente. Fue un NO. En ese momento se convierte en el fichaje estrella la hija de María Teresa Campos. Y es que Carmen Borrego no era la intención primera de la productora Cuarzo.

Ante la inexistencia de Dioses no vistos se tienen que agarrar a discípulos muy manidos aunque sorpresivos. Jesulín de Ubrique dijo que no a Supervivientes. Lo interesante no es qué dijo sino por qué razón dio esa respuesta. Al menos a nivel mediático. Sin embargo, la verdad era otra.

La realidad de por qué Jesulín rechazó a 'Supervivientes'

El marido de María José Campanario comentó en un principio que no aceptaba la oferta siempre y cuando fuese el presentador del programa Jorge Javier Vázquez. Era su condición. En aquel momento, ya se conocía a nivel interno quien era el conductor del programa. Jesús Janeiro Bazán lo preguntó quien era el presentador y ante la respuesta, su decisión fue rotunda.

Jorge Javier Vázquez durante una gala de 'Supervivientes'.

Telecinco quería dar un vuelco a los contenidos de la cadena y contar con la otra versión en el mundo del corazón después de muchos años. Y Jesús Janeiro tiene mucho que contar. Con luces y sombras, tal y como es la vida. Nunca se llegaría al extremo de Rocío Carrasco, que llevó a la cadena al desastre absoluto. Una guerra civil mediática con un perdedor, la de Fuencarral. La que lo contó para seguir viva sigue en otros lares progresistas -al menos presuntamente- ahora cocinando. Una mujer para todo incuso para ser la mejor madre. Lo de Jesulín no ha podido ser este año. Será el siguiente curso escolar de Supervivientes. Y es que todo está previsto.

EsDiario ha podido conocer que la razón que da el marido de la odontóloga es un pretexto. Muy a su estilo -irónico y jocoso- utilizó a Jorge Javier Vázquez pero la realidad era otra. En este momento de su vida familiar, no quería dejar a su mujer y su hijo menor tanto tiempo sin presencia física. Una información que desmonta la morbosidad de la razón de Jesús Janeiro para no aceptar participar en Supervivientes en esta edición. El torero conoce perfectamente que si acepta todos los demás comerían de su mano. De arriba abajo.