Carmen Sevilla y ahora Concha Velasco: máxima alerta por su estado de salud

El entorno personal y familiar de la popular cantante, actriz y presentadora está preocupado porque hay malas noticias sobre su enfermedad: va empeorando día a día.

Este lunes saltaba la preocupante noticia del empeoramiento del estado de salud de la mítica artística Carmen Sevilla. Su situación, tal y como ha deslizado su entorno más cercano, es ahora muy delicada porque se encuentra en cuidados paliativos.

Sin tiempo para asimilar la preocupante noticia, nos llega otra igualmente alarmante de otra entrañable artista española, la actriz, presentadora y cantante, Cocha Velasco.

La actriz, de 83 años, ha experimentado un empeoramiento en su estado de salud en los últimos días. Las alarmas saltaron el pasado viernes en Telecinco, cuando Terelu Campos le lanzó un mensaje en plena despedida de Sálvame: "Un beso Concha, te queremos". Su hijo Manuel, siempre dispuesto a atender a la prensa, ha respondido con un escueto "está estable" a las preguntas de las últimas horas sin entrar en más detalles.

En los últimos tiempos se había especulado mucho sobre el estado de salud de la artista vallisoletana.

Aurelio Manzano habla de Concha Velasco

Los que le conocen afirman que esta actitud le delata: "Manuel dijo que iba poco a poco, que cada día iba un poquito peor, pero no hay gran problema para alarmarse. Lo único que me ha desconcertado es que Manuel tiene el teléfono en modo silencio, y él no lo suele poner", dijo este domingo Aurelio Manzano, tal y como recoge Informalia.

Uno de los últimos en visitar a la artista en la residencia en la que vive fue el artista Pablo Sebastián, el pianista del mítico programa de Televisión Española (TVE) Cine de Barrio, que por cierto une a Velasco con Carmen Sevilla porque ambas fueron presentadoras de este espacio:

"Manuel es un encanto y cada vez que le digo voy a ver a tu madre, nunca me pone problemas. Siempre me dice que sí. Me dice llévale pastas de chocolate que es lo que más le gusta". Sobre su salud, desveló: "Se quedó chiquitita, tiene problemas de movilidad. Yo me acuerdo del día que fui, me dijo 'ayúdame', porque estaba sentada viendo la tele y para recostarla tuve que cogerla con cuidado de que no se cayera y ponerla en la cama, ella solita no podía. No se sostiene bien y va en silla de ruedas".

Y añadió, tal y como recoge el citado portal: "Concha de la cabeza está muy bien. Se acuerda de todo y me dice que fue muy feliz trabajando conmigo. Yo le canto, le cuento películas... Tiene muchos amigos que van, muchos actores y a veces el hijo tiene que pararnos porque queremos ir todos. Le encanta que la vayan a visitar".