Edu Aguirre, envuelto en una pelea entre madridistas a la salida del Bernabéu

Aparece un vídeo en el que el colaborador de "El Chiringuito" de Josep Pedrerol protagoniza una discusión con golpes que acaba con un seguidor herido tras la conclusión del partido de anoche

Edu Aguirre es uno de los rostros más reconocidos de El Chiringuito, la tertulia futbolera que conduce cada noche Josep Pedrerol en Mega. El íntimo amigo de Cristiano Ronaldo es un ferviente seguidor del Real Madrid y, por motivos profesionales, no se pierde ninguno de los partidos que juega su equipo. Desde hace algunas temporadas es famosa su sección Puerta 55, un vídeo con opiniones de seguidores madridistas nada más abandonar el estadio Santiago Bernabéu por esa puerta después del partido de su equipo.

Anoche no fue una excepción. Era una de esas noches grandes en las que el Real Madrid se mide a los mejores equipos de Europa en busca de una nueva Champions, su auténtica competición fetiche. El visitante ayer, el Manchester City de Pep Guardiola, arrancó un empate (1-1) y todo se decidirá el próximo miércoles en terreno inglés.

El público madridista salía más o menos satisfecho con el juego de su equipo, no tanto con el resultado y muy enfadado con el árbitro del encuentro, porque, instantes antes del golazo de De Bruynne, no vio que el balón había salido en su totalidad por la línea de banda, como después demostraron las imágenes de Bein Sports.

Sin embargo, en esta ocasión, lo más noticioso del microespacio de Edu Aguirre en El Chiringuito no fueron, precisamente, las opiniones de los aficionados del Real Madrid, sino la pelea que se originó durante la grabación del mismo. En un video que circula por las redes sociales se puede apreciar como el periodista deportivo se encara con un seguidor merengue después de que, por la espalda, le agarre el micrófono con intención de arrebatárselo. Acto seguido, Aguirre se gira y le propina una pequeña patada a la altura del gemelo. La reacción del aficionado es lanzarle una patada a gran altura que no impacta en el periodista.

Me han pasado este video de Edu Aguirre enganchándose con la gente de la puerta 55. Me tiene llorando. pic.twitter.com/WDHaNM6t47 — Yihi (@YihiRM) May 10, 2023

Pero el asunto no acaba ahí, ya que es un tercero el que agrede al aficionado, que cae al suelo y, ya levantado, comienza a sangrar por la nariz.