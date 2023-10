Un hincha denuncia que la seguridad tiró su camiseta del Real Madrid a la basura

Un aficionado del club blanco compartió un vídeo en la red social TikTok asegurando que no le dejaban entrar a Montjuic con la elástica madridista y se la terminaron tirando a un contenedor.

Desde hace meses el fútbol español ha vivido capítulos que a nadie le gustaría vivir, ya que algunos equipos han negado la entrada a aficionados que tuvieran la camiseta rival si no iban a sentarse en la zona designada para ellos. Y uno de estos capítulos se habría vivido, presuntamente, en el Estadio Olímpico Lluís Companys antes del Clásico, ya que un hincha asegura que le han denegado la entrada a Montjuic si accedía con la elástica del Real Madrid puesta y, además, se la han tirado a un contenedor antes de enfrentarse al Barcelona.

Los clubes no se han querido ensuciar las manos últimamente y han decidido, en ciertos partidos donde hay que extremar la seguridad, que no haya aficionados del equipo rival en una zona de la grada que no sea la que está expresamente reservada para ellos. Con ello intentan que no se produzcan problemas, broncas o peleas con otros hinchas locales, además de intentar siempre que sólo sea su equipo el que reciba apoyo de la gente que acude al estadio.

Más que un club, eso dicen...

Miren lo que hace este "aficionado" cule a un madridista que estaba agarrado por la seguridad. No dejan entrar con camiseta del @realmadrid, te sacan del campo si cantas gol, que vergüenza, esto debe ser denunciado por @LaLiga pic.twitter.com/cnamvMfwTC — Antonio Juan (@ajfs_machuca) October 29, 2023

Siempre cada Clásico o cada derbi, sea de la ciudad que sea, suele dejar algún vídeo captado por los aficionados de la zona en la que se ve a miembros de seguridad llevándose a algún hincha rival, alguna pelea entre dos aficionados de ambos equipos o incidentes de ese estilo. Siempre se pone la excusa de las provocaciones, pero es un mal que afecta directamente al fútbol español, aunque es cierto que no ha llegado nunca al nivel de lo que sucede en otros países del planeta.

El vídeo, cuestionado

El último ejemplo parece haber sucedido en el Clásico que el Real Madrid le ganó 1-2 al Barcelona en el Estadio Olímpico Lluís Companys. La cuenta de la red social Tik Tok @javibridgee3, que tiene más de 1 millón de seguidores, ha denunciado que le ha sucedido algo parecido. En el vídeo que compartió se puede ver charlando con una agente de la seguridad del Barça, que le estaría diciendo que se la tendría que tirar a la basura. Posteriormente hay un corte antes de enseñar lo que parecería la elástica del cuadro blanco en el contenedor que había justo a la entrada al recinto.

🤢🤢VERGONZOSO



🚨🚨EL FC BARCELONA TIRA A LA BASURA LA CAMISETA DE UN AFICIONADO DEL REAL MADRIDpic.twitter.com/6V8IMtyBn3 — MRmariano🐐 (@marianoferzz) October 28, 2023

El vídeo cuenta con multitud de visitas, pero en los comentarios muchos usuarios de esta red social han dudado de su veracidad, asegurando que fueron al estadio y que vieron aficionados del Real Madrid con la camiseta fuera de la zona de la hinchada visitante. Además, otra gran duda que les surge a los que desconfían es por qué se produjo ese corte y se ve la conversación, pero no el momento en el que la seguridad del Barcelona tira la elástica al cubo de la basura.