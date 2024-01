Arda Güler brilla e ilusiona con su debut y el Real Madrid y Ancelotti sonríen

Arda Güler, el Real Madrid, Carlo Ancelotti y los aficionados merengues sonríen. El mediapunta turco, que llegó al Santiago Bernabéu el pasado verano, ha podido debutar con la elástica blanca después de meses superando lesiones y sus recaídas. Finalmente ha conseguido volver a sentirse futbolista y lo hizo como titular, jugando una horita, en la victoria por 1-3 del cuadro de Concha Espina contra la Arandina en el Complejo Deportivo Juan Carlos Higuero en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

El joven futbolista turco aterrizó en la capital de España el pasado verano. Sus primeras semanas llevaron a los aficionados a ilusionarse cada vez que escuchaban el nombre de Arda Güler o veían su cara. Pero la mala fortuna se cebó con el otomano, ya que una lesión le impidió estar disponible para Carlo Ancelotti en el inicio de la temporada. Cuando parecía que estaba listo para vestirse de corto, de nuevo recaía... y así una vez más.

I'm very happy to have worn this legendary jersey and won my first match. The first of many beautiful days… VAMOS!🤍 pic.twitter.com/fnKLZ2cXHe