Las palabras del presidente del Al-Hilal sobre Messi que hacen soñar al Barça

El máximo mandatario de la entidad de Arabia Saudí, con el que se vincula al delantero argentino, ha roto su silencio sobre el posible fichaje del rosarino en el próximo mercado de fichajes.

El futuro de Leo Messi parece claro. El argentino no continuará en el PSG y mucho se ha hablado sobre su próximo destino. Un regreso a Barcelona, Estados Unidos o Arabia Saudí han sonado como candidatos para acoger al rosarino y a su familia, pero poco a poco se ha ido deshojando la margarita hasta parecer que su destino será el país árabe, donde volvería a enfrentarse a Cristiano Ronaldo.

La opción de Estados Unidos fue la primera en desvanecerse para Leo Messi. David Beckham quería reclutarle para el Inter Miami, pero cuando apareció el Barcelona la MLS pasó a un segundo plano. Además, cuando también surgió la millonada que le pagarían en Arabia Saudí desapareció de un plumazo esa posibilidad de marcharse al país de las oportunidades a retirarse.

Joan Laporta y en el Barcelona han intentado, y lo siguen haciendo mientras haya posibilidades, cerrar con LaLiga el plan de viabilidad para que se produzca el regreso de Leo Messi, pero no parece que esto vaya a ser una tarea sencilla para los culés en el caso de recibir el visto bueno. Es por ello que Leo Messi no quiere esperar y prefiere cerrar su futuro lo antes posible y, eliminados su ex equipo y la MLS, sólo queda Arabia Saudí.

Hoy Iniesta está de cumpleaños y qué lindo fue verlo jugar y más como socio de Messi. pic.twitter.com/79NYTVAy3t — Ale Liparoti 🇦🇷⭐️⭐️⭐️ (@AleLiparoti) May 11, 2023

En el país árabe el Al-Hilal le pone sobre la mesa una oferta millonaria que ningún equipo es capaz de ofrecerle. Sería una alta cantidad de dinero para poner punto y final a su carrera a la vez que su cuenta corriente crece de una manera impresionante. Además, en Arabia Saudí volvería a reencontrarse con Cristiano Ronaldo, que está en el Al-Nassr. Otra vez volverían a protagonizar un duelo histórico que paralizaba el mundo en las últimas diez décadas.

Acuerdo con Arabia Saudí

Por otro lado, Leo Messi ya tiene firmado con Arabia Saudí un contrato por 3 años en el que se compromete a cambio de unos 7 millones de euros a visitar el país un par de veces al año y poner publicaciones en Instagram a modo de publicidad. Este acuerdo le acercaría Al-Hilal y recordamos que hace unas semanas se marchó para Asia sin el permiso del PSG y le cayó una sanción por parte del club, aunque tras pedir perdón fue retirado el castigo.

EL PRESIDENTE DE @Alhilal_FC: “NO ME PREGUNTÉIS POR MESSI, NO DARÉ NINGUNA NOTICIA. SI SALE ALGO OFICIAL، LO ENCONTRARÉIS EN EL DEPARTAMENTO DE PRENSA” pic.twitter.com/mBGBzE0Nqc — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) May 13, 2023

Uno de los grandes protagonistas de este movimiento es el presidente del Al-Hilal, Fahad Bin Saad Bin Nafel, que ha roto su silencio para hablar sobre el posible fichaje de Leo Messi el próximo verano. "No me preguntéis por Messi, no daré ninguna noticia. Si sale algo oficial lo encontraréis en el departamento de prensa", dijo después de que su equipo se proclamase campeón la Copa de su país. Etas declaraciones hacen mantener las esperanzas en Can Barça, que apurarán hasta que no haya algo firmado.