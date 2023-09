El Villarreal se cansa de esperar a Raúl González y apuesta por otro entrenador

El Submarino Amarillo intentó la contratación del técnico del Real Madrid Castilla después de destituir a Quique Setién, pero parece que la entidad de Castellón está mirando otras opciones.

Hace unos días saltó la noticia en LaLiga EA Sports con la sorprendente destitución de Quique Setién. El técnico cántabro era despedido por el Villarreal y se convertía en el primer entrenador cesado en lo poco que llevamos de temporada. Rápidamente se filtró el nombre del favorito en el Estadio de la Cerámica, que era Raúl González, que actualmente se encontraba dirigiendo al Castilla, pero parece que el puesto no será para él.

Los malos resultados en este inicio de temporada, la confusión de nombres, el pasotismo y la mala relación entre jugadores y Quique Setién condenaron al que fuera entrenador del Betis, Las Palmas o Barcelona, entre otros. El Villarreal aprovechó el parón internacional para despedir al cántabro y ahora trabajan a contrarreloj para cerrar la contratación de su sustituto.

Uno de los grandes favoritos era Raúl González, pero el madrileño parece que no acabará en el banquillo del Estadio de la Cerámica. El Villarreal contactó con el Real Madrid y en el club blanco, donde es leyenda el ex delantero, no iba a poner ningún obstáculo al técnico del Castilla porque saben el salto que significaría el marcharse de Primera RFEF a LaLiga EA Sports.

🟡 Raúl González, entre el Castilla y el Villarreal.



🤔 El técnico está muy cerca de cerrar un acuerdo con el 'Submarino', pero no ha comunicado nada al Real Madrid. pic.twitter.com/RXnh3HiMVZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 8, 2023

Raúl González quiso pensarse la propuesta del Villarreal, más sabiendo que en el horizonte se especula con la posible marcha de Carlo Ancelotti a Brasil. El deseo del que fuera mítico '7' del Real Madrid es coger el banquillo del Santiago Bernabéu, pero en el club merengue tienen otras opciones antes que él, por lo que se especulaba que aceptaría la oferta que le llegó desde el Submarino Amarillo.

Pacheta, el favorito

Parece que no será así y Raúl González intentará seguir haciendo méritos en el Castilla por si en un futuro cuentan con él para entrenar al primer equipo. Por ahora parece complicado ya que Xabi Alonso, que ya tendría experiencia con el Bayer Leverkusen en Europa y al máximo nivel, sería uno de los principales candidatos cuando Carlo Ancelotti y el Real Madrid decidan separar sus caminos.

📲 | @gol y @elchiringuitotv



✅ | El @VillarrealCF está muy cerca de cerrar el fichaje de Pacheta como entrenador del equipo.



⁉️ | Parecía cerrado con Raúl González.



❌ | Pacheta descendió al @SDHuesca y, prácticamente, también al @realvalladolid. Duro.pic.twitter.com/Ol7UdDmrSC — Golmunio Villarreal  (@GolmunioVil) September 8, 2023

Durante estos años Raúl ha tenido varias ofertas, pero siempre ha preferido quedarse en Valdebebas. Ahora que tampoco ha aceptado la del Villarreal, en las oficinas del Estadio de la Cerámica han analizado a otros candidatos y ya han escogido: José Rojo Martín 'Pacheta'. El ex técnico del Valladolid, Huesca o Elche, entre otros, tiene todas las papeletas para acabar dirigiendo el Submarino.