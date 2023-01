Dembélé regala la victoria y el liderato en solitario al Barça frente al Atleti

El extremo francés hizo el único tanto del partido ante el Atlético y permite a su equipo llevarse los tres puntos para aferrarse a la primera plaza de la clasificación de la Liga Santander.

El Barcelona se impuso por 0-1 al Atlético de Madrid en el Metropolitano en el choque correspondiente a la jornada 16. En una noche fría en la capital de España a los de Xavi Hernández le valió firmar unos buenos minutos para vencer a un cuadro rojiblanco que salió dormido y que mejoró con el paso del transcurso del partido, pero que no pudo conseguir la igualada. El tanto de Dembélé permite a los culés recuperar el liderato en solitario.

No había mejor manera de cerrar las fiestas navideñas que con uno de los clásicos del fútbol español. Atlético y Barcelona se veían las caras en el Metropolitano donde estaba el díscolo Arda Turan en el palco para ver cómo sus dos ex equipos peleaban por tres puntos importantísimos que se acabaron llevando los azulgranas pese a que tuvieron 20 minutos buenos y después algún chispazo momentáneo.

El cariñoso saludo entra Arda Turan y Joan Laporta 🧐#LaLigaEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/ddxAUB1vlW — DAZN España (@DAZN_ES) January 8, 2023

El Cholo Simeone saltaba con un once en el que sólo había una novedad. El canterano Pablo Barrios era titular junto a Koke y Llorente en la medular y como hombres más adelantados actuaban Joao Félix y Griezmann, por lo que Morata se iba al banquillo. Delante, un Barça sin los sancionados Lewandowski y Jordi Alba. Xavi optaba por cuatro centrocampistas y sólo dos futbolistas en la línea más adelantada: Ansu Fati y Dembélé.

Los culés comenzaron con una marcha más el partido y gracias a ello rondaban la portería del Atlético, aunque sin incomodar mucho a Oblak. Reclamó un penalti el Barça por una mano de Savic, que haberla la había. Entre que estaba apoyada en el césped y que también venía de rebote no fue ni revisada. Hoy esto no era penalti, mañana no lo sabremos porque lo de los brazos y las penas máximas nos siguen trayendo por la calle de la amargura.

A los 20 minutos, la pasividad en el centro del campo del Atlético permitió a Pedri llegar hasta la frontal del área. Sorteó a los rivales dándosela a Gavi, que vio por el rabillo del ojo a Dembélé. El francés la cruzó y abrió la lata en un gol similar al que metió hace unos años en este mismo escenario.

Y es que hasta el momento en el que el Barça metió, los colchoneros lo único que hacían era sufrir. Incluso Giménez le regaló el segundo a Pedri, pero apareció el Nahuel Molina de Argentina para evitarlo en el mano a mano del canario. Finalmente todo cambió porque los del Cholo Simeone espabilaron. Se desconoce el motivo, pero comenzaron a jugar al fútbol de verdad y así fue como empezaron a llegar las ocasiones para los locales.

Griezmann insiste

Araújo salvó un disparo de Llorente, Giménez mandó un cabezazo rozando el poste, Nahuel Molina probó fortuna con dos disparos, Ter Stegen le hizo un paradón a Griezmann y en el córner a punto estuvo de pifiarla. De hecho lo hizo con una mala salida de puños, pero Reinildo no tuvo esa pizca de suerte que necesitaba para que el balón entrase e igualar la contienda, por lo que el choque se fue al intermedio con el 0-1.

¡La que tuvo Giménez! 🤯



Qué cerca estuvo el empate del Atlético de Madrid #LaLigaEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/8lmUdCnN72 — DAZN España (@DAZN_ES) January 8, 2023

La segunda mitad parecía llevar el mismo rumbo y los del Cholo Simeone continuaban mereciéndose un empate que no llegaba. Gavi seguía siendo la sombra de Joao, a Carrasco le cerraban dos adversarios y Griezmann no atinaba a batir a su ex compañero Ter Stegen. Y sin cambios en el marcador se llegó a la hora de juego, cuando Xavi optó por mover fichas dando entrada a Kessié y a Ferran Torres.

También hizo sustituciones Simeone dando entrada a Morata y Kondogbia por Pablo Barrios y Carrasco. Apretaba la afición colchonera en esta noche fría en la capital de España pero el Atlético era incapaz de conseguir batir a Ter Stegen. Y para intentar conseguirlo saltaron al verde Lemar y Correa por Koke y un desaparecido Joao Félix, que sigue en su línea: brillar en un choque y pasar inadvertido en otro.

Araújo, el héroe

La cuenta atrás se activó para los colchoneros, que veían cómo transcurría el tiempo e iban perdiendo fuelle, pero conseguían encerrar en los últimos minutos a los culés, que ya sólo achicaban balones. Ferran y Savic acabaron siendo expulsados con roja directa por darse abrazos, apretarse mucho y hasta alguna patada cariñosa en un enganchón que tuvieron en el suelo como si fuera lucha grecorromana.

The gloves are off!! 🥊



Ferran Torres and Stefan Savic are both sent off for this little scrap... 🟥#AtletiBarça pic.twitter.com/Po8DLGLnT0 — LaLigaTV (@LaLigaTV) January 8, 2023

En el tiempo añadido Ronald Araújo se convirtió en el héroe de los catalanes al salvar sobre la línea lo que era el empate de Griezmann tras recibir un pase de la muerte de Ángel Correa. El francés también lo intentó con una falta desde la frontal, pero la estrelló en la barrera. Pitido final y los colchoneros pagaron caro su pasividad en los primeros minutos y al Barça le valieron esos 20 minutos buenos para llevarse el triunfo y recuperar el liderato.