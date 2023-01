Nadal gana en el estreno de Australia y le "roban" una raqueta en pleno partido

El tenista balear se impuso a uno de los mejores veinteañeros del circuito, el británico Draper, por 7-5, 2-6, 6-4 y 6-1, y uno de los recogepelotas le "birló" una raqueta en un descanso.

Rafa Nadal comenzó a defender el título en Australia con una victoria más que sufrida ante el británico Jack Draper, de solo 21 años y en el número 38 de la clasificación, por 7-5, 2-6, 6-4 y 6-1, en 3 horas y 41 minutos. En su decimoctava presencia en Melbourne, el balear empezó con apuros, pero encontrando, poco a poco, su mejor estado de forma. Fue la victoria número 77 en el Grand Slam que abre la temporada y el triunfo número 1.068 de la carrera de Rafa Nadal. El balear empata así a Ivan Lendl como el tercer tenista masculino con más triunfos en la Open Era, tan solo por detrás de Jimmy Connors (1.274) y de Roger Federer (1.251).

"Estoy muy feliz por estar de vuelta en Australia", declaró Nadal a la conclusión del encuentro. "Necesitaba la victoria, estos últimos meses no han sido fáciles y espero que este triunfo me ayude. Si ponemos en perspectiva todo por lo que he pasado en los últimos seis meses, creo que ha sido un inicio positivo. Mi rival era muy duro, tiene un gran futuro por delante y no era sencillo debutar contra él".

En la siguiente ronda le espera un rival con mucho menos potencial que el británico Draper. Se trata del estadounidense Mackenzie McDonald, 65 de la ATP, que venció en su primer partido a su compatriota Brandon Nakashima. Nadal y McDonald tan solo se han enfrentado en una ocasión, concretamente en la edición 2020 de Roland Garros y el español no tuvo rival alguno, ya que se impuso por 6-1, 6-0 y 6-3.

Durante la disputa de la primera manga, se vivió un momento muy curioso ya que Rafa Nadal "perdió" una raqueta durante un cambio de pista. El "culpable" fue uno de los recogepelotas del encuentro. "Se le han llevado una raqueta que no era. Que tiene el antivibrador y todo", explico Álex Corretja durante la retransmisión de Eurosport. "El recogepelotas se ha llevado mi raqueta", comentó entre risas Nadal, que, ya con la raqueta recuperada pudo imponerse en ese primer parcial.