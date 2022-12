El Espanyol explota tras el 'caso Lewandowski' y la directiva no irá al Camp Nou

El cuadro blanquiazul ha reaccionado después de conocerse que el delantero polaco podrá jugar el derbi catalán y han arremetido contra la decisión de paralizarle la sanción de tres partidos.

El Espanyol no ha tardado en reaccionar a la decisión de darle la cautelar a Robert Lewandowski para que pueda disputar el derbi catalán este sábado 31 de diciembre. El delantero polaco tenía que cumplir tres partidos de sanción y tras esta medida se le paraliza momentáneamente el castigo, por lo que ha entrado en la convocatoria que ha dado Xavi Hernández de cara al choque que se jugará en el Camp Nou. Además, han anunciado que no irán representantes del club al feudo culé.

COMUNICADO OFICIAL:

- No habrá representación institucional en el Camp Nou.

- Hacemos un llamamiento a organizadores y resto de clubes para que valoren las implicaciones de este precedente.

Hacemos un llamamiento a organizadores y resto de clubes para que valoren las implicaciones de este precedente.

- Usaremos todos los recursos a nuestro alcance para defender nuestros intereses.

"El RCD Espanyol de Barcelona encuentra insólito que, a 24 horas del encuentro ante el FC Barcelona, y tras descartarlo diferentes organismos competentes (Competición, Apelación y TAD), se haya concedido una medida cautelar a una sanción impuesta previamente al jugador del FC Barcelona, Robert Lewandowski". Así comenzaba el comunicado oficial compartido por el conjunto periquito.

Desde que se produjo la expulsión de Lewandowski, en el último choque antes del parón por el Mundial de Catar 2022, el Barcelona ha iniciado un camino presentando recursos para que los diferentes estamentos analizaran la situación y pudieran rebajarle la pena al ex del Bayern de Múnich. Todos fueron rechazados hasta que el Tribunal Central Contencioso de Madrid ha dado, a 24 horas del partido, la cautelar.

COMUNICAT OFICIAL

"En este sentido, como parte indirectamente involucrada, sólo hemos podido tener acceso a la Resolución tras solicitarlo a diferentes organismos y no porque se nos haya comunicado, tal como establece la normativa procesal", manifiestan en el Espanyol, quejándose de que al ser parte implicada no le hayan comunicado esta noticia. Y es que tanto el Barcelona como los blanquiazules han estado preparando el choque estos días con la idea de que Lewandowski no jugaría porque cumpliría su primer choque de sanción.

Lo darán todo en el derbi

"No obstante, estimamos que no se dan los requisitos para justificar la medida cautelar", aseguran al mencionar que diferentes estamentos habían decidido mantener la sanción impuesta a Lewandowski. Por otro lado, critican que el Barcelona argumente que serían "daños irreparables" para ellos, pero en el Espanyol comentan que nadie piensa en los "daños irreparables a sus rivales".

Diego Martínez: "Queremos un partido de contundencia en las áreas, donde el rival no esté cómodo. Ser verticales, profundos, tener personalidad. Queremos valentía"

"El Club considera que esta decisión a última hora condiciona totalmente esta jornada, que empezó ayer jueves, y a la preparación del equipo de cara a este encuentro. El RCD Espanyol entiende que supone un agravio y una injusticia teniendo en cuenta los precedentes con otros clubes", sentencia la entidad, que no entiende cómo se ha podido producir esta situación.

Por último en el Espanyol comentan que durante la temporada han presentado diferentes recursos y que nunca los han tenido en cuenta, por lo que analizarán la situación. "A pesar de esta injusticia y de esta decisión sin precedentes en la competición, nuestro EQUIPO mañana competirá al 110% para corresponder a la confianza de nuestra gente", concluían.