El Atlético se impone al Elche en una exhibición de Joao Félix y Pablo Barrios

El Atlético de Madrid se llevó la victoria por 2-0 frente al Elche en un choque en el que Joao Félix brilló y Pablo Barrios se exhibió para ilusionar a toda la afición colchonera. Los de Simeone fueron mejores que los colistas y consiguen dormir como terceros en la clasificación de la Liga Santander. Verdú, Quina y Hermoso fueron expulsados, el primero por roja directa y los dos últimos por doble amarilla.

Era un día duro para el Atlético y para el mundo del fútbol. En los prolegómenos del choque los colchoneros pudieron rendir homenaje a una figura mítica e histórica como la de Lázaro Albarracín y una hora y media antes de que arrancase el partido se conocía la trágica muerte de uno de los más grandes de este deporte: O Rei Pelé. Por ambos se guardó un sentido minuto de silencio.

Pero la mejor forma de hacer un homenaje a figuras de este tipo es jugando al fútbol, con la pelota rodando sobre el verde. Y en el regreso de los colchoneros a la Liga Santander tras el parón por el Mundial el Cholo Simeone salió con todo, pero sin su capitán. Oblak estaba en la portería, Llorente, Savic, Giménez, Hermoso y Carrasco formaban en la línea defensiva, Kondogbia, Griezmann -con el peso rosa- y el canterano Pablo Barrios en la medular y en punta, Álvaro Morata y un Joao Félix con el que se va a seguir contando hasta que se concrete su salida.

A moments silence for the legend, Pelé.



Atlético Madrid and Elche pay tribute to the Brazilian icon.



Rest In Peace.#LaLiga #OptusSport pic.twitter.com/yKN6SXEwaE