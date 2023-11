El mensaje más emotivo de Antonio Lobato: ¿se despide la voz de la Fórmula 1?

El mítico periodista deportivo nacido en Oviedo ha sido uno de los máximos exponentes de la F1 en España en las últimas décadas y ha tenido unas palabras que tienen un sabor a despedida.

Este domingo era un día especial para la Fórmula 1 porque el Mundial de 2023 llegaba a su fin con el GP de Abu Dabi. Desde hace semanas Max Verstappen se coronó como el campeón, el tercer título que logra de forma consecutiva, pero en España hay cierto sentimiento porque parece que Antonio Lobato no continuará siendo la voz de este deporte en las retransmisiones de nuestro país, o eso parece después de meses de rumores y, sobre todo, del mensaje que ha colgado el periodista en sus redes sociales.

Pese a que este Mundial de Fórmula 1 2023 ha vuelto a ser un paseo para Max Verstappen se ha vivido un campeonato apasionante. Fernando Alonso, en su primera temporada en Aston Martin, comenzó como un tiró y peleó de tú a tú con el de Red Bull, convirtiéndose, sin duda, en el segundo mejor piloto de la parrilla. Poco a poco, con el paso de los meses, la escudería británica fue sufriendo un pequeño bajón que le ha costado al asturiano para no acabar en el podio una vez concluido el torneo.

😢 Así ha sido la EMOCIONANTE introducción de Antonio Lobato en su ÚLTIMO Gran Premio en Movistar.



👉 El periodista se despide hoy de Telefónica, donde termina contrato. Su futuro, en el aire (y en manos de DAZN).#F1 #AbuDhabiGP 🇦🇪pic.twitter.com/lNC5my9eki — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) November 26, 2023

En esa época en la que sufrió esas crisis de rendimiento el monoplaza de Aston Martin se erigieron otras escuderías como Mercedes, Ferrari o McLaren, que durante la primera mitad del Mundial de Fórmula 1 2023 vivieron a la sombra del Aston Martin de Fernando Alonso. En ese segundo tramo destaca un Carlos Sainz que creció y logró llevarse una victoria el pasado mes de septiembre en el GP de Singapur.

No estoy preparado para otra despedida de Antonio Lobato, todavía no supero esto….



No veas este vídeo porque te va a joder la carrera de Abu Dabi. pic.twitter.com/CBi01OjCf9 — Rotren (@Rotren_) November 26, 2023

Ahora el Mundial de Fórmula 1 ha terminado y los pilotos comienzan a mirar al futuro. 2024 promete un campeonato apasionante y ya van a comenzar a escucharse los rumores sobre cambios de equipos o de las mejoras que presentarán cada escudería de cara al nuevo torneo. Eso sí, en España también se está hablando de los periodistas que narrarán y comentarán la próxima edición, ya que todo apunta a que Antonio Lobato, una de las caras más reconocibles de este deporte en nuestro país, dejará de ser la voz de la F1.

¿Una emotiva despedida?

Estos rumores surgieron ya hace unos meses, pero también se han disparado con el emotivo mensaje de Antonio Lobato en sus redes sociales despidiéndose de esta temporada, dejando claramente en el aire su futuro. "Nos vamos para la tele para hacer la última carrera de mi decimoctava temporada en Fórmula 1. Evidentemente, he vivido otras despedidas, otros cambios de ciclo y todos son muy especiales y emotivos", comenzó explicando el periodista deportivo.

Antonio Lobato: "Día emocionante por delante. Termina otro ciclo, otra aventura…"



"Ya veremos lo que viene en el futuro"



Antonio sale de Movistar, pero el futuro de la F1 está en DAZN.



DAZN, HAZLO.



ANTONIO NO TE VAYAS pic.twitter.com/o9peZNGTWb — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) November 26, 2023

"Va a ser un día cargado de sentimientos. Antes de ir, de decir adiós y de despedirme de mucha gente que no se si seguiremos juntos en el futuro o no quiero dar las gracias a todos los que me han acompañado en este largo camino, en esta última era también", continuó diciendo Antonio Lobato. "Muchas gracias a todos vosotros, que me estáis inundando mis redes sociales con muchos mensajes súperbonitos e inolvidables, quiero daros las gracias por ser cómplices de esta pasión que compartimos y que llevamos compartiendo algunos durante 20 años y otros que han llegado en el último momento para engancharos a esta locura de las carreras y de la Fórmula", añadió.

📺💔 Antonio Lobato, en Instagram:



“Última vez del paseo del plató a la cabina 🎙️”.



“Venga aguanta (la silla) que ya es la última”. pic.twitter.com/OmpVHtEJeA — Señor de los Medios 🕵️‍♂️ (@MedF1osTV) November 26, 2023

"Muchísimas gracias. Vamos a hacer la última, Abu Dabi 2023. La última y veremos que viene en el futuro. Espero que sea una carrera bonita, que los nuestros estén en la batalla y que nos lo podamos pasar bien", concluyó Antonio Lobato en este vídeo que se ha vuelto viral entre todos los amantes de la Fórmula 1 porque parece que no continuará narrando las carreras de los Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Max Verstappen y compañía.