Rüdiger explota después de que le hayan vinculado con el ISIS: "No lo permitiré"

El central del Real Madrid y de la selección alemana ha denunciado a un periodista por difamación, ya que le acusó de hacer un gesto que le vincularía con el ISIS, algo que Antonio niega.

Antonio Rüdiger ha tenido que salir públicamente para desmentir las acusaciones de un periodista que le acusó de tener vínculos con el ISIS por un gesto que el central alemán hizo en una fotografía. El hecho de haber levantado el dedo índice ha sido suficiente para Julian Reichelt de lanzar esas palabras hacia el jugador del Real Madrid, pero el defensor ha desmentido y ha denunciado esas declaraciones del que fuera redactor jefe del diario Bild.

"Para todos los que no quieran reconocer el saludo islamista de Antonio Rüdiger como saludo islamista: la Oficina Federal para la Protección de la Constitución llama a este gesto el dedo del ISIS y ve en el dedo índice un signo claro de islamismo", escribió en la red social X, antigua Twitter, el periodista Julian Reichelt. Este mensaje fue acompañado por una imagen que el central del Real Madrid había subido a su cuenta de Instagram.

Estas graves acusaciones han tenido una rápida respuesta por parte del futbolista, que ha hablado para Bild, mítico medio de comunicación alemán para el que Julian Reichelt trabajaba hace tiempo. "Como musulmán devoto, practico mi fe", comenzó explicando el internacional alemán. "Muchos de los miembros de mi familia pertenecen a diferentes religiones. Sin embargo, nos respetamos unos a otros y celebramos juntos fiestas religiosas. El respeto y la tolerancia son principios fundamentales que todos representamos en nuestra familia", dijo al hablar de la variedad religiosa que profesan en su familia, dejando claro que no tiene problemas con otras religiones.

"Estoy distanciado firmemente de cualquier tipo de extremismo y acusaciones de islamismo. La violencia y el terrorismo son absolutamente inaceptables. Defiendo la paz y la tolerancia", comentó rechazando totalmente esas acusaciones que le vinculan con un grupo terrorista como es el ISIS. "El gesto que utilicé se llama dedo tawhid. En el Islam, esto se considera un símbolo de la unidad y unicidad de Dios. El gesto está muy extendido entre los musulmanes de todo el mundo y sólo en los últimos días el Ministerio Federal del Interior lo ha clasificado como no problemático”, agregó Antonio Rüdiger.

El defensa del Real Madrid ha ido más allá y junto a la Federación Alemana de Fútbol ha denunciado a este periodista ante la Fiscalía de Berlín. Eso sí, el jugador ha admitido que puede llevar a confusiones su gesto. "Reconozco que debido a una atención insuficiente, he dado a terceros la oportunidad de malinterpretar deliberadamente mi publicación para dividir y polarizar. Pero no voy a ofrecer una plataforma para la división y la radicalización, por eso he decidido hacer una declaración clara", declaró Rüdiger.

Pese a saber que hay gente que ha podido malinterpretar su gesto con el índice hacia arriba, Antonio Rüdiger fue muy claro al hablar sobre todos los que le vinculan con un grupo terrorista. "No permitiré que me insulten y denigren como islamista. Por eso decidí presentar una denuncia. Se trata de propaganda y división. Siempre me defenderé contra esto. Espero que esto ayude a aclarar malentendidos y sacar la verdad a la luz. También quiero agradecer a la Federación, que me apoyó en todo momento en este asunto”, concluyó.