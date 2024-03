El United le pone precio a Greenwood y Barcelona y Getafe sueñan con su fichaje

El conjunto mancuniano quiere vender al atacante inglés ahora que se ha revalorizado en el cuadro azulón, pero el dinero que piden por él parece estar lejos de lo que pagarían los culés.

Sin duda, uno de los mejores jugadores en lo que llevamos de campeonato es Mason Greenwood. El futbolista inglés está brillando en el Getafe después haber estado un año y siete meses sin jugar porque el Manchester United le había apartado debido a las acusaciones por violencia de género, pero apareció el conjunto azulón para darle una oportunidad. En el Coliseum ha llamado la atención de los grandes equipos de Europa, que quieren ficharle de cara a la próxima campaña, como el Barcelona, pero no será una operación barata.

En los últimos meses han surgido muchísimos rumores acerca del futuro de Mason Greenwood. Uno de ellos se convirtió en realidad cuando Ángel Torres confirmó que quería negociar con el Manchester United para fichar de forma definitiva al de Bradford, aunque fuera la operación más cara de la historia del Getafe. Ha rendido muy bien y eso les lleva a querer que esté en su proyecto del curso que viene y, de seguir revalorizándose así, sacar un buen beneficio por una futura venta.

Además del Getafe, el Barcelona y el Atlético de Madrid se han interesado en él. El futbolista inglés ha cuajado grandes partidos a lo largo del campeonato y ha formado una gran pareja con Borja Mayoral, pero es que también contra los grandes he mostrado su desparpajo, atrevimiento y calidad. Es por ello que los culés y los colchoneros le estarían siguiendo de cerca, pero son los azulgranas los que han dado un paso más y han preguntado al Manchester United sobre su precio.

Deco se reunió hace unos días con directivos del Manchester United y desde Old Trafford le han asegurado al director deportivo del Barcelona que el precio de salida de Mason Greenwood estará en torno a los 40 y 60 millones de euros. Esta cifra hace al Barça priorizar a otros jugadores antes del inglés, ya que son conscientes de que podría producirse una puja por el futbolista de 22 años, ya que también hay clubes de la Premier League y de la Serie A que están interesados en el atacante azulón.

Donde sí se ha llevado un duro varapalo Mason Greenwood es con la selección inglesa. Gareth Southgate, el seleccionador de los Three Lions, ha dado la lista de convocados para los encuentros que disputarán los británicos durante este parón de selecciones y el atacante que está cedido en el Getafe no aparece en la lista. Es cierto que la imagen del jugador en su país está dañada después de esas acusaciones citadas anteriormente, aunque finalmente todos los cargos de violación y maltrato fueron retirados.

"No creo que sea algo para antes de la Eurocopa. Reanudar su carrera en el extranjero parece haber sido una buena decisión, pero no le he seguido de cerca", comentó Gareth Southgate. "En este momento sería una gran distracción para el equipo y veremos a dónde nos lleva la próxima temporada", añadió el seleccionador antes de explicar que también querría conocer más detalles sobre su conducta.