Atlético y Barça fijan su objetivo en el mismo centrocampista y pelearán por él

Pese a que la situación económica del Barcelona atraviesa un momento muy delicado no dejan de salir nombres que podrían reforzar la plantilla azulgrana de cara a la próxima temporada. En esta ocasión, la dirección deportiva de los culés, liderada por Deco, habría puesto su mirada en un futbolista neerlandés de 24 años que, curiosamente, también está en la agenda del Atlético de Madrid para que aterrizase en el Metropolitano en el mercado de fichajes de verano.

El Barcelona sigue trabajando a destajo de cara a la próxima temporada, aunque todavía están inmersos en este curso, ya que están agotando sus posibilidades de pelear por el título de LaLiga EA Sports y siguen soñando con la Champions League, torneo en el que se verán las caras con el PSG en los cuartos de final. Además, hay que recordar que lo que hagan en la máxima competición continental será muy importante ante la intención de estar en el Mundial de Clubes que se celebra en verano de 2025 y que dejará importantes sumas de dinero en las arcas de los equipos que lo jueguen.

Mientras están a la espera de lo que suceda en esta temporada, la planificación del próximo curso es muy importante. Primero tienen que cerrar la contratación del entrenador que llegue para sustituir a Xavi Hernández. Hansi Flick o Roberto de Zerbi son los favoritos, pero también se ha especulado con Rafa Márquez, técnico del filial. Para conocer quién sucederá al de Terrassa habrá que esperar, pero será importante que el nuevo técnico dé luz verde a los fichajes y no encontrarse con jugadores que no quiere cuando aterrice en la Ciudad Condal.

También están atentos a las salidas en el Barcelona. Se da por hecho de que algún jugador importante saldrá, pero los Pedri, Araújo, Gavi, Balde o Cubarsí son intransferibles. Es por ello que se buscarán otras ventas y se ha comenzado a especular con que Arabia Saudí quiere a Raphinha y estaría dispuesto a ofrecer más de 80 millones de euros por el extremo brasileño, una cantidad que le vendría muy bien a los culés.

Pero con Joan Laporta haciendo cuentas y Deco buscando buenas oportunidades, en el Barcelona han puesto su punto de mira en el centrocampista Mats Wieffer, tal y como ha desvelado Sport. Este medio, de 24 años, milita en el Feyenoord y ya sonó para el Barcelona para ser el sustituto de Sergio Busquets. Ahora que Oriol Romeu no ha cuajado y que Frenkie de Jong puede salir o quiere jugar más adelantado, el neerlandés podría ser el hombre escogido por el club azulgrana para ser el reemplazo del actual jugador del Inter Miami.

🎥 Mats Wieffer Highlights



❓Is he the pivot that FC Barcelona needs?



pic.twitter.com/vWNeTnjwCV