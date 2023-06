Este es el exjugador del Atlético con el que sale la expareja de De Paul

El futbolista, que fue campeón de Liga y subcampeón de Champions en 2014 con el club, mantiene una relación con Camila Homs, madre de los dos hijos del actual centrocampista rojiblanco.

El matrimonio de Rodrigo de Paul y Camila Homs acabó como el rosario de la aurora, pese a los dos hijos que comparten, Francesca y Bautista y los más de diez años que llevaban juntos. La separación llegó provocada por las acusaciones de infidelidad hacia el jugador, que poco después confirmó una relación con la actriz y cantante Tini Stoessel, a la que, por ejemplo, dedicó el triunfo de la selección argentina en el Mundial de Catar, con una sobresaliente actuación del centrocampista del Atlético de Madrid.

“Está todo claro en mi relación con Tini y con Camila, que es la madre de mis hijos. No nos llevamos mal para nada, pero de verdad lo digo. Nos escribimos, nos hablamos y si necesita algo sabe que puede contar conmigo, los dos rehicimos nuestras vidas”, precisó De Paul en una entrevista con América Noticias Mediodía, al principio de su relación con Stoessel. Sin embargo, todo cambió y de ese buen rollo se pasó a los insultos y a los reclamos de indemnizaciones millonarias.

“Mereces lo peor vos y la **** de tu novia que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo m… que sos más que por ser campeón del mundo”, acabó escribiendo Camila Homs en uno de los mensajes que envió a su exmarido. Aquello llegó hasta tal punto que De Paul acabó denunciando a su exmujer y a su exsuegro por “amenazas y hostigamiento”.

José Sosa, el nuevo amor de Camila Homs

De Paul y Stoessel continúan con su relación y ahora se ha conocido que su expareja también ha encontrado el amor. Homs, que reside en Argentina en compañía de sus dos hijos, ha confirmado que su nuevo amor es ¡un exfutbolista del Atlético de Madrid! Se trata de José Sosa, de 37 años, que militó en el club colchonero los primeros seis meses del año 2014, en los que le dio tiempo a participar en 15 encuentros y a conseguir un título de Liga y a jugar la final de Lisboa, de triste recuerdos para todos los colchoneros por la victoria in extremis del Real Madrid.

Sosa, que está cerrando su carrera en el profesional en el mismo equipo en el que la comenzó, Estudiantes de La Plata, ha sido internacional con la selección argentina en 19 ocasiones y formó parte del equipo que logró el oro olímpico en 2008 compartiendo vestuario con estrellas como Messi, Agüero, De María Riquelme, Gago o Mascherano.

Camila Homs compartió una fotografía en la que se da un apasionado beso con el exjugador del Atlético de Madrid. “Estoy muy bien acompañada, nos estamos conociendo”, había declarado con anterioridad en una revista argentina.

