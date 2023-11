Tebas, el Sánchez del fútbol: cambia de opinión; prometió irse y ahí sigue

El presidente de la patronal futbolística adelanta su renuncia y opta a un cuarto mandato para el que, en principio, no se vislumbran candidatos que le puedan hacer frente en las urnas.

Javier Tebas ha anunciado que dimite de su cargo de presidente de LaLiga. El tercer mandato del máximo dirigente de la patronal futbolística concluía el 26 de diciembre, pero el directivo oscense ha adelantado la fecha de su renuncia con la única intención de convocar elecciones y optar a un cuarto mandato.

La idea de Tebas, que manda en LaLiga desde abril de 2013, es evitar todo el parón navideño y podría, incluso, planificar las elecciones para los días que quedan de este mismo año 2023. En su ausencia, quienes quedarán encargados de organizar todas las gestiones encaminadas a la celebración de los comicios serán Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, y Quico Catalán, presidente del Levante.

En principio, se desconoce si Tebas se encontrará adversarios en su camino a la reelección, aunque no se atisban contrincantes a estas alturas del partido.

En el caso de vencer, Javier Tebas repetirá presidencia por cuarta vez, algo que hace años parecía impensable si tenemos en cuenta las propias declaraciones del dirigente aragonés. En una entrevista con Iusport, realizada en 2010 cuando ocupaba la vicepresidencia de la patronal del fútbol español, Tebas dejaba clara una opinión que, con el paso del tiempo, no ha sido demostrada con hechos.

Usted, sr. @Tebasjavier, que es un hombre de palabra y que “predica con el ejemplo” cumplirá con la limitación de mandatos y no se presentará a la reelección.



Lo afirmó en una entrevista porque “no tiene encaje ético”.



Claro que también prometió bajarse el sueldo en @LaLiga. https://t.co/QiRCNIPTVA pic.twitter.com/8r5qSAURY3 — Jorge Calabrés (@JorgeCalabres) November 22, 2023

"Una de las teorías que vengo defendiendo es la necesidad de limitar los mandatos en los órganos deportivos. Lo he dicho respecto de la Real Federación Española de Fútbol y lógicamente debo predicar con el ejemplo. Lo contrario no tiene encaje ética y no iría conmigo", aseguraba Tebas en esa entrevista y, por lo que se ve, no tiene ninguna intención de cumplir lo que él mismo decía.

Tebas, contra Rubiales y Florentino Pérez

En principio, el respaldo de la inmensa mayoría de los clubes españoles hacia la gestión de Tebas es prácticamente unánime. El control económico impuesto por la presidente de LaLiga ha sido uno de los principales logros de su política, si bien, sus bien conocidas enemistades, con el depuesto Rubiales y con Florentino Pérez básicamente, han ensuciado su labor durante los últimos diez años al frente del fútbol nacional.