Tras el empujón de Florentino Pérez otro famoso hace ghosting a Alejandra Rubio

Vaya racha lleva la hija de Terelu Campos con los hombres... De un tiempo a esta parte y muy a su pesar la hija de Terelu Campos protagoniza titulares que ni ella misma hubiera imaginado.

De unas semanas a esta parte Alejandra Rubio no para de protagonizar titulares muy a su pesar. Que si la relacionan con compañeros de programa que son amigos, que si Florentino Pérez se enfada con los reporteros y le da un empujón en el funeral de Fernando Fernández-Tapias, y encima Gustavo Guillermo haciéndole ghosting...

Y es que si el chófer de María Teresa Campos, considerado por la presentadora como su otro "hijo" y por tanto el "otro tío" de Alejandra, sorprendió a todos con su entrada en GH VIP 8 poco después de fallecer la periodista. Y esto Rubio no terminó de llevarlo del todo bien. En ese momento confesó haber "alucinado".

Aunque durante la estancia de Gustavo en Guadalix, la colaboradora de Telecinco siempre defendió que nunca habló mal de su familia, el caso es que algo ha debido de molestar al exchófer de Campos.

Ya fuera del reality por expulsión disciplinaria, no quiere saber nada de ella. Antes de que trascendieran las causas, Alejandra se puso en contacto con él para saber qué había pasado, pero él no respondió.

Alejandra Rubio se toma con humor el silencio total de Gustavo Guillermo

Pasados los días, el presentador de Así es la Vida César Muñoz preguntaba a la colaboradora del programa si ha habido cambios, pero sigue sin recibir respuesta, silencio total.

Aunque la hija de Terelu no aclara si Gustavo ha leído su mensaje o no, sí dejó claro que no le ha contestado. En cualquier caso prefiere quitar hierro al asunto y no pensar en un enfado: "No pasa nada, yo no tengo ningún problema".



"Me ha hecho ghosting", bromeaba mientras el programa encargaba a Carmen Borrego indagar en los motivos, aunque pedía que le explicaran qué quiere decir exactamente ese término: "Es cuando una persona desaparece. El ghosting es muy feo, hay que tener responsabilidad afectiva".