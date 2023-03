Comienza la 'era Joselu': debut y doblete para que España golea a Noruega (3-0)

El ariete debutó con la selección española y sólo necesitó 4 minutos para hacer sus dos primeros goles como internacional en el estreno de Luis de la Fuente como seleccionador nacional.

La selección española se impuso con un contundente, pero engañoso, 3-0 a Noruega en La Rosaleda. Dani Olmo abrió la lata y Joselu debutó en los últimos minutos del encuentro, donde consiguió hacer un doblete para cerrar el encuentro. España comienza la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 con victoria y suman 3 puntos ante uno de los grandes rivales, aunque es cierto que no tenían a Haaland disponible para este choque. Más que el inicio de la era Luis de la Fuente se puede hablar del comienzo de la etapa de Joselu en el combinado nacional.

Se iniciaba la era Luis de la Fuente de manera oficial y no podía ser en un sitio mejor que en La Rosaleda. Málaga arengó y estuvo con esta selección que vivía su primer encuentro tras ese Mundial de Catar en el que nos volvimos a casa en octavos tras caer en la tanda de penaltis. Unos meses después, nuevo seleccionador y más de media plantilla renovada también.

Luis de la Fuente salió con Kepa en portería, a la espera de saber si será su portero hasta la recuperación de Unai Simón. En defensa apostó por Carvajal, Laporte, Nacho y Balde. El centro del campo era para Rodrigo, Mikel Merino y Gavi y como hombres más adelantados, Dani Olmo, Iago Aspas y Álvaro Morata.

Nueva era, pero no parece haber cambiado mucho. Tampoco ha tenido el tiempo suficiente Luis de la Fuente, pero en el primer tiempo se vio a una buena España en el arranque, pero que acabó defendiendo las llegadas de Noruega. Prácticamente la primera llegada de la selección se saldó con el tanto de Dani Olmo y Kepa estuvo bien para frenar a un combinado que no tenía a Haaland.

El choque arrancó con Noruega encerrada en su campo y con los hombres de Luis de la Fuente llevando la iniciativa pero sin encontrar los huecos para romper el muro nórdico. La suerte para España llegó en forma de gol en lo que era el primer acercamiento serio. Movió de banda a banda el cuero la selección española y Balde, no se sabe bien si con un chut muy desviado o un centro, metió el cuero al punto de penalti, donde Dani Olmo metió el pie para batir a Nyland.

A partir de ese momento Noruega se fue creciendo y Nacho tapó un disparo de su ex compañero Martin Ödegaard. Después fue Kepa el que hizo una intervención salvadora a un remate a bocajarro de Aursnes. Mikel Merino, que había ido de menos a más en el partido, respondió con una acción similar, pero fue Nyland el que evitó el segundo de España. El choque seguía desarrollándose en el campo de España, pero el marcador no se movería del 1-0 antes del intermedio en La Rosaleda.

⚽️🇪🇸 ¡GOOOOOOOOOL DE ESPAÑA!



La lucha de Merino, la pausa de Morata, el centro con tensión y la definición con 𝙢𝙪𝙘𝙝𝙖 𝙘𝙡𝙖𝙨𝙚 de Dani Olmo.



🔴 DIRECTO | @La1_tve y https://t.co/wATmmdUFKO pic.twitter.com/9lKuw2tvnx — Teledeporte (@teledeporte) March 25, 2023

España comenzó el segundo tiempo con una llegada que nació tras un centro exquisito con el exterior de Carvajal y que remató con la cabeza un Iago Aspas que vio cómo el balón iba directo a los guantes de Nyland. Pero Noruega también quería tener las suyas y así fue con un disparo que no tenía mucho peligro pero que Nacho casi se mete en su propia portería y que Kepa salvó sobre la línea.

💥 ¡Kepa saca bajo palos el empate de Noruega!



Está apretando el equipo escandinavo en este inicio de segunda parte. #SeleccionRTVE



➡️ https://t.co/5uXfbCGJwT pic.twitter.com/h9REBgdmZk — Teledeporte (@teledeporte) March 25, 2023

Luis de la Fuente movió el banquillo antes de la hora de juego y Oyarzabal y Ceballos entraron por Iago Aspas, que estuvo desaparecido, y Gavi. Con el utrerano la selección parecía recuperar algo más el balón, pero España seguía siendo incapaz de generar ocasiones claras de gol. Por suerte para los pupilos de Luis de la Fuente, tampoco Noruega incomodaba en exceso a Kepa.

El debut goleador de Joselu

Pino también tuvo sus minutos al entrar por Dani Olmo, el goleador de la noche en Málaga. El canario tuvo, a falta de 15 minutos, el tanto con el que sentenciar el encuentro, pero su mano a mano lo mandó fuera con un disparo desviadísimo. Pasaban los minutos y España seguía dejando inoperativo a Ödegaard, pero que la estrella del Arsenal no apareciese no significaba que el resto de sus compañeros no pudiesen hacerles daño.

𝙋𝙀𝙍𝙊 𝙌𝙐𝙀 𝘽𝘼𝙍𝘽𝘼𝙍𝙄𝘿𝘼𝘿 𝙇𝙊 𝙌𝙐𝙀 𝙃𝘼 𝙃𝙀𝘾𝙃𝙊 𝙅𝙊𝙎𝙀𝙇𝙐



😱 Debuta y marca DOS GOLES EN 2 MINUTOS para poner el 3-0 en marcador. #SeleccionRTVE



𝕋𝕚́𝕣𝕒𝕝𝕖 𝕦𝕟𝕒 𝕝𝕒𝕧𝕒𝕕𝕠𝕣𝕒 𝕢𝕦𝕖 𝕝𝕒 𝕣𝕖𝕞𝕒𝕥𝕒 𝕒 𝕡𝕠𝕣𝕥𝕖𝕣𝕚́𝕒 pic.twitter.com/8ARWLoscWq — Teledeporte (@teledeporte) March 25, 2023

De hecho, Sorloth tuvo el empate tras un fallo de marcaje de Carvajal, pero el ariete de la Real Sociedad mandó su volea fuera. De la Fuente agotó sus cambios y metió a uno de sus hombres de mayor confianza, Fabián, y también a Joselu, que debutaba con la absoluta. El delantero tardó 3 minutos en hacer su primer gol como internacional y el centro fue del futbolista del PSG que había entrado justo al mismo tiempo que él.

😎 El taconcito para empezar la jugada y el olfato para coger el rechace y poner el tercero.



Joselu no se ha guardado una carta en su estreno con la #SeleccionRTVE.



📲 https://t.co/5uXfbCGJwT pic.twitter.com/gySJLr7QhH — Teledeporte (@teledeporte) March 25, 2023

Pero es que un minuto después el propio Joselu cazaría un rechace dentro del área para poner el 3-0. Ahora nos preguntamos cómo le habría ido a España con él en el Mundial, que méritos para haber ido a Catar tenía a sus espaldas. Con este gol toda esperanza rival se desvaneció y los españoles sólo tuvieron que esperar al pitido final para sumar los tres primeros puntos en esta fase de clasificación para la Eurocopa 2024.