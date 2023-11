Vinicius se vuelve a encontrar con el Valencia y el club che pide tranquilidad

Después de toda la polémica racista que se vivió en Mestalla la pasada temporada, el Real Madrid y el extremo brasileño se vuelven a ver las caras con el equipo de la ciudad del Turia.

El pasado mes de mayo el 'caso Vinicius' alcanzó su punto más álgido después de lo que sucedió en Mestalla. El Real Madrid visitaba el feudo del Valencia y una parte de la afición che dedicó insultos racistas al futbolista brasileño, comenzando así una polémica que duró semanas porque Carlo Ancelotti y el propio jugador llegaron a asegurar que fue todo el estadio. Esto, obviamente, molestó al club valencianista y todo cobró una magnitud muy grande.

Además, en ese partido Vinicius acabó expulsado y haciéndole gestos a la grada, pero finalmente le retirarían la tarjeta roja al brasileño días después y no tuvo que cumplir ningún partido de sanción. Además, se castigó al Valencia con el cierre parcial de una grada durante tres partidos y a las personas que se localizaron se les impuso una multa económica y también un castigo de un año sin poder entrar a recintos deportivos.

Recordemos:



Vinicius fue la VÍCTIMA de insultos racistas y de un bochorno en Mestalla. pic.twitter.com/85fj2U0rFm — Macroski (@MMacroski) November 2, 2023

Ahora, en una nueva temporada, el Valencia y el Real Madrid se vuelven a ver las caras, aunque en esta ocasión será en el Santiago Bernabéu. En la zona dedicada a la afición visitante habrá 579 hinchas del conjunto valenciano y desde la entidad han enviado una carta a cada uno de ellos para intentar que no vuelva a suceder nada negativo, ya que consideran que todas las cámaras estarán depositadas en ellos. "Tu apoyo volverá a ser fundamental para impulsar al equipo en busca de una victoria importante", comenzaba explicando el club che en esta misiva.

Esta es la carta que el Valencia ha enviado a los aficionados que se desplazarán al Bernabéu este sábado para ver el partido. Sin nombrar a Vinicius directamente, se alude a lo que pasó en Mestalla en la última visita del Real Madrid. pic.twitter.com/0OPNRItUEA — Manu Heredia (@ManuHeredia21) November 9, 2023

"Como sabes, a raíz del desagradable incidente del partido de la temporada pasada en Mestalla, en los últimos meses se nos ha tachado con calificativos que no representamos. El valencianismo no es una afición racista, ni Mestalla es un estadio racista. Esos no son los valores que nos identifican", continuaba diciendo el club en esta carta enviada a los aficionados que estarán presentes en el Santiago Bernabéu.

En contra del racismo

"Como dijo nuestro entrenador, Rubén Baraja, como club y como afición debemos rebelarnos 'contra quienes nos han acusado de ser lo que no somos' y la mejor manera de hacerlo es dando ejemplo en las gradas del Santiago Bernabéu, donde habrá muchos ojos y muchas cámaras pendientes de nosotros", explicaban en la carta.

"El racismo no tiene cabida en el fútbol ni en la sociedad y para erradicarlo requiere de la implicación de todos. También de los que nos han acusado injustamente por culpa de aquellos que profirieron insultos racistas, a los que el Valencia CF les aplicó en cuestión de horas la sanción más severa contemplada: la expulsión del estadio de por vida" escribieron en una carta que también venía acompañada de un decálogo que explicaba la lucha ante cualquier tipo de discriminación.

"El Valencia CF reivindica su claro posicionamiento en contra de cualquier tipo de discriminación. Disfrutemos del partido, animemos a nuestros jugadores por encima de cualquier provocación y hagamos honor a los valores que nos caracterizan", finalizaban en su carta los valencianos.