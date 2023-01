Guardiola explota por los arbitrajes y ahora dice que la Premier no le importa

El técnico catalán del Manchester City analizó el derbi contra el United y rajó del colegiado y al VAR por dar cómo válido un gol en el que Marcus Rashford estaría en claro fuera de juego.

Pep Guardiola ha vuelto a ser protagonista. El técnico del Manchester City pasó por la flash interview tras el derbi ante el United disputado en Old Trafford y dejó varios titulares. Entre ellos, las críticas al colegiado del encuentro por un gol polémico y posteriormente dio por perdida la Premier League, llegando a asegurar que ya no le importa.

El Manchester City visitaba Old Trafford este sábado para medirse al otro equipo de la ciudad. Los de Pep Guardiola comenzaron adelantándose en el marcador en el segundo acto con un tanto de Jack Grealish, pero Bruno Fernandes y Rashford le dieron, con polémica, la vuelta al marcador para que los red devils se llevasen el triunfo por 2-1.

En el tanto de Bruno Fernandes el balón iba para un Marcus Rashford que estaba en clarísima posición antirreglamentaria. El inglés siguió la pelota sin tocarla, pero en el último momento se apartó y el luso pudo batir a Ederson para abrir la lata. Obviamente, el tanto fue anulado por fuera de juego, pero sorprendentemente desde el VAR llamaron al colegiado para que recomendarle que rectificase. Hizo caso y el tanto subió al marcador.

Esta acción hizo explotar a Pep Guardiola una vez finalizado el derbi de la ciudad de Mánchester. "Rashford está en fuera de juego y Bruno Fernandes no. Pero Rahsford intervino en la acción y distrajo a nuestro portero y a los defensas. Es lo que es. No es un gol legal, pero sabemos dónde jugamos y es difícil para los árbitros en estos estadios", dijo el ex entrenador del Barcelona o Bayern de Múnich.

La Premier League

Por otro lado, Pep Guardiola también sorprendió con otras declaraciones. Tal vez fruto del enfado, el técnico de Sampedor, quiso lanzarle un dardo a la Premier League. Y es que durante años hemos escuchado al entrenador de los citizens repetir por activa y por pasiva que ganar la liga inglesa era más complicado y más bonito que hacerlo en la competición excelencia que lleva años persiguiendo el Manchester City como es la Champions League.

Con el Manchester City segundo en la clasificación, Pep Guardiola parece tirar la toalla. "No me importa la Premier League ni la Carabao. No podemos ganar. Ya hemos ganado mucho, así que no es un problema", dijo el entrenador español, que a lo largo de su estancia en la entidad británica ha conseguido levantar cuatro trofeos de cada uno de los torneos que citó.