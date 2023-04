Piqué habla de todo: la vuelta de Messi, sus fiestas, una multa de Guardiola...

El ex futbolista del Barcelona y ahora empresario no se ha mordido la lengua y ha desvelado diferentes situaciones que vivió cuando todavía estaba en activo en la entidad azulgrana.

Gerard Piqué se está acostumbrando a conceder entrevistas allá donde va. La última charla que ha tenido ha sido con Gerard Romero, uno de los presidentes de la Kings League. En el canal de Jijantes el ex futbolista del Barcelona no se escondió al hablar del posible regreso de Leo Messi y también desveló una multa que le puso Pep Guardiola, además de otros castigos, cuando el actual técnico del Manchester City era el entrenador culé.

Acerca de la posible vuelta de Messi, Gerard Piqué comentó las palabras de Rafael Yuste, vicepresidente primero del Barcelona, que reconoció haber mantenido contactos con el entorno del rosarino. "Sé como es y siempre te dirá lo que quieres escuchar. Para toda la culerada sería increíble que volviese, pero forzar situaciones tanto hasta puede ser contraproducente. Una operación en el mundo del fútbol siempre se puede hacer", dijo el presidente de Kosmos.

Gerard Romero también le cuestionó a Gerard Piqué sobre Guardiola, a lo que el ex central desveló varias cosas. "Teníamos una relación espectacular, pero el último año hubo más tensión", comentó. "En fin de año siempre me la pegaba doblada en Puigcerdá. Hacía frío y yo iba en manga corta y llegaba al 2 de enero con anginas. Vio una foto mía en la nieve en manga corta y me multó con 12.000 euros y una comida a todo el equipo", confesó.

💸 Las 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐚𝐬 de Pep Guardiola a Piqué.



El exjugador del Barça estuvo en el Twitch de @JijantesFC y contó algunas anécdotas.



💬 "Me puso 12.000€ de multa y una comida con todo el equipo". pic.twitter.com/vRLdNSW1pe — Relevo (@relevo) April 1, 2023

"Además, fuimos a Tenerife. Un vuelo de tres horas, vinieron mis padres y me dejó sin convocar", explicó también Gerard Piqué. Por otro lado, el presidente de la Kings League también se confesó durante sus primeras temporadas como profesional. "Yo tenía 22 años y salía más que el sol. Día sí y día también", desveló el que fuera campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010.

Hablar de Piqué hace recordar al que era su pareja en el eje de la zaga: Carles Puyol. "Él llevaba 11 años y no salía nunca. Salió dos veces o tres y cuando salió el rumor se cagó y no salió más", dijo Gerard. Además, volviendo a Guardiola, cree que el de Sampedor tiene un clima que favorece a su trabajo en Mánchester, no como en Barcelona donde siempre tiene el foco de atención puesto sobre él.

Ansu Fati y su padre

Acerca del tema de Ansu Fati y las declaraciones del padre del joven futbolista también dio su punto de vista. "Es un tema muy complicado. En Estados Unidos los deportistas están más preparados. Aquí te rodeas de la gente de confianza que normalmente son tus familiares, pero ellos tampoco están preparados. Hablo en general, no sólo de Ansu", comenzó. "Te tienes que poner en manos de gente competente. No ayuda que el mundo de la representación en Europa esté mal visto porque es un mundo oscuro, que se habla de comisiones millonarias...", opinó.

Por último también realizó una denuncia a la sociedad actual. Perseguido y observado con lupa, Pique cree que "la envidia reina en este país". "Que cada uno haga lo que quiera, es su vida. Lo mismo conmigo. Vamos por un camino que es horrible metiendo presión a la gente. No sabéis la de niños y niñas que lo pasan mal, que necesitan la aprobación del entorno", añadió Pique. "Estoy muy decepcionado con la sociedad. Estoy en un momento muy feliz e intento pasar los máximos momentos con la gente de mi entorno que me quiere y eso es impagable", concluyó.