Piqué habla sobre el caso Negreira y saca pecho de su acuerdo con la Federación

El exfutbolista del Barcelona asegura que nunca recibió informes arbitrales y también que el mejor trato que ha conseguido la RFEF haya sido con Kosmos para la Supercopa de España de Arabia.

Gerard Piqué ha concedido una entrevista en la que ha vuelto a hablar sobre todo. El que fuera central del Barcelona nunca ha sido famoso por cortarse y no ha dudado en analizar diferentes temas como el polémico caso Negreira, la creación de la Kings League, su estado tras colgar las botas o su situación personal con todo lo que se ha montado alrededor de su vida personal y su separación de la cantante Shakira.

“A los jugadores no nos pasaban nada. Yo nunca pedía nada”, comenzó explicando al hablar del caso Negreira. “Sé que algunos pedían informes del contrario y, quizás, alguno lo hiciera de los árbitros, ni idea”, añadió. “A nivel grupal, desde luego, no recibíamos nada. Es un tema que da para conspiraciones y portadas de periódicos”, opinó Gerard Piqué en esta entrevista concedida a El País.

Otro de los temas por los que Gerard Piqué fue cuestionado fue por esa relación de negocios que tenía con la Real Federación Española de Fútbol. Pese a las críticas que recibió por ser futbolista y negociar con Luis Rubiales sobre competiciones que disputaba el Barcelona, el máximo mandatario de Kosmos saca pecho. “Es de las mejores operaciones de la historia de la Federación y estoy muy orgulloso”, desveló.

Gerard Piqué @3gerardpique : "No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz". https://t.co/ojXTl46Sje — EL PAÍS Catalunya (@elpaiscatalunya) March 19, 2023

Hace unos meses Gerard Piqué colgó las botas y en esta entrevista reconoció que podía haber seguido jugando, pero que no le gusta “exprimir”. “Llevaba muchos años y cada vez me costaba ir a según que campos. Si me ponían el partido a las 16:00 tras comer y con sol… me costaba. Hay que ser honesto, no tenía la ilusión y necesitaba nuevos retos y veía que en el equipo no tenía la importancia de antes. No lo pasaba bien”, comentó el catalán.

“Sólo echo de menos la competitividad y esos ambientes eléctricos del Bernabéu y Cornellá”, opinó Gerard. Sobre los insultos comenta que le “motivaban”, pero que hubo un tiempo que le afectaban y pasó a pensar “que los seguidores eran actores”. Por otro lado, valoró su relación con Laporta. “Siempre ha sido buena desde 2008, nos lo hemos dicho todo a la cara. Ha habido momentos de tensión como en cualquier relación larga. Estamos como siempre, aunque cuando un jugador se retira hay conversaciones difíciles en las que te dices las cosas”, explicó.

Su vida personal y proyectos

En los últimos meses Gerard Piqué también ha sido famoso por varias cosas. Una, la Kings League. Otra, su separación de Shakira. Respecto a este último tema no entra a hablar de la artista colombiana, pero sí de la filosofía de vida del propio ex futbolista. “El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce”, comentó el ex del Barça. “Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, añadió.

COOOOOOOOOOOOOOOMO????

EL HIJO DE NEGREIRA OFRECIDO A LA KINGS LEAGUE@3gerardpique Contactó con un exárbitro para hacer de responsable de árbitros



Este exárbitro OFRECIÓ... AL HIJO DE NEGREIRA



Gerard Piqué, rechazó directamente la propuesta#KingsLeague #ChupChupKings11 pic.twitter.com/Av4yB4Uyje — Universo Kings League (@UniversoKingsL) March 17, 2023

También tuvo un rato para la Kings League, el torneo de fútbol 7 que ha creado. “Cada vez vamos más hacia el entretenimiento. Somos abiertos y cuanta más presencia en las redes, mejor. En el fútbol lo clubes deberán abrirse, aunque les costará porque quieren controlar lo que sale”, comentó. Acerca de su retirada fue claro: “Tenemos suerte de ganar mucho dinero en poco tiempo, pero la gestión de ese dinero y el nivel de vida que llevas es difícil. Cuesta adaptarse”.