Bale entierra el hacha de guerra con el Real Madrid tras de todas sus polémicas

El haberse alejado de los terrenos de juego no impide que Gareth Bale continúe hablando de su carrera y su paso por el Real Madrid. A pesar de que ahora está más centrado en disfrutar del golf en su retiro, el galés, que también pasó por el Tottenham, parece haber dado un giro en sus declaraciones y ahora ha dedicado comentarios positivos al club blanco.

Por todos es conocido cómo fue el tramo final de Gareth Bale en su etapa en el Real Madrid. Mientras que comenzó como un héroe siendo importante en títulos como la Copa del Rey ante el Barcelona y otros más relevantes como la Champions League. Una vez que Cristiano Ronaldo se marchó se esperaba que el de Cardiff diese un paso al frente, pero no lo hizo y su carrera comenzó a caer en picado.

Comenzó a lesionarse más, priorizó en todo momento a la selección de Gales antes que al Real Madrid y participó en las burlas y faltas de respeto que se crearon por su afición al golf, dejando mal al conjunto blanco. También hay que añadir cuando se quedaba en la grada y se marchaba del Santiago Bernabéu antes de que acabasen los partidos que disputaban sus compañeros.

Desde el club intentaron que se fuera, pero no pudieron conseguirlo y tuvieron que esperar a que Gareth Bale terminase su contrato para que se fuera libre. Al marcharse emprendió una aventura en Estados Unidos para llegar preparado al Mundial de Catar, pero una vez quedó eliminado, anunció que colgaba las botas. Desde entonces, tras unos 7 meses alejados de los terrenos de juego, ha dejado varias perlitas en las que no deja al Real Madrid en buen lugar.

