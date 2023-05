Vini y Tebas se enzarzan mientras identifican a dos autores de cánticos racistas

El jugador y el presidente de LaLiga tienen un cruce de acusaciones en Twitter por lo sucedido en Mestalla. Los racistas serán denunciados ante la Justicia y expulsados del Valencia

El tremendo episodio vivido por Vinicius el domingo en Mestalla, con parte del estadio cantándole "mono, mono" y el futbolista del Real Madrid encarándose con el estadio y señalando a los aficionados que le insultaban, no va a terminar aquí, sino que sigue emponzoñando a una competición y a todo un país. Mientras el jugador y Javier Tebas, presidente de LaLiga, se han enganchado de manera tercermundista en redes sociales, el Valencia y la patronal están revisando todas las imágenes y han identificado a dos aficionados profiriendo insultos racistas a Vini, que serán duramente castigados.

LaLiga y el Valencia, ante el revuelo internacional que ha provocado el acontecimiento, con hasta el presidente de Brasil defendiendo a Vinicius y acusando las actuaciones racistas, han actuado inmediatamente analizando las imágenes. De momento se conoce que se ha procedido a tratar de identificar a dos aficionados que aparecen insultando al jugador madridista y se está investigando para ponerles nombre y apellidos. Los dos energúmenos serán denunciados ante la Justicia y el conjunto che planea expulsarles de por vida de Mestalla.

Mientras, Javier Tebas y Vinicius han tenido un enganchón en redes sociales a cuenta del episodio vivido en Mestalla. Vinicius había criticado a LaLiga y al fútbol español tras lo sucedido en Mestalla. “El premio que los racistas han ganado fue mi expulsión. No es fútbol, es LaLiga”, expuso el brasileño en sus redes sociales. “No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan”, concluyó.

Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar.



Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seus posts e tenha uma surpresa...



Omitir-se só faz com que você se… https://t.co/RGO9AZ24IA — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

Tebas, como es norma de la casa, entró al trapo. “Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente Vinicius”, escribió el máximo mandatario de Liga. Para añadir después. “No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos”.

Vinicius no se arrugó y recontestó a Tebas. “Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme. Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa... Omitirlo solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve”, respondió Vini.