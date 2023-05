Pep Guardiola, el modesto: "Mi legado ya es excepcional, pase lo que pase"

En la víspera de jugarse con el Real Madrid su pase a la final de la Champions League, el entrenador del Manchester City saca pecho y se muestra orgulloso de sus años en Inglaterra.

A muy pocas horas de que el Manchester City y el Real Madrid se jueguen una plaza en la final de la Champions League, el próximo 10 de junio en Estambul, Pep Guardiola ha sacado pecho en la rueda de prensa previa al encuentro definitivo.

"Mi legado ya es excepcional", aseguró el entrenador catalán. "El legado es que se lo han pasado de puta madre durante estos años. Dentro de mucho tiempo recordarán que durante cinco o seis años hubo una generación de jugadores que hizo muchos goles, que recibió pocos y que ganó muchas cosas ganando muy bien. Que se recuerde, como un buen libro. En Europa, si no ganamos, no nos van a recordar. Pero nos lo hemos pasado muy bien. En seis años aquí me lo he pasado teta".

El técnico catalán es plenamente consciente de lo que se juega su equipo mañana ante el Real Madrid. "No somos tontos y sabemos lo importante que es el partido de mañana. A los jugadores les digo que lo vivan, que disfruten el momento, que somos unos afortunados. Está en nuestras manos, depende de nosotros, no hay que hacer nada excepcional, solo ser nosotros mismos. Tengo un sentimiento increíble con el equipo. Hemos ganado todos los títulos menos este, y lo queremos".

No dudó Guardiola, como nunca lo hace, en halagar al Real Madrid, "es una bestia", aseguró, en la competición que reúne a los mejores clubes de Europa. Sobre qué hace el club blanco para dominar así el torneo, el catalán reconoció no saberlo. "Si lo supiera, intentaría tener el método para copiarlo. La razón es que siempre han tenido jugadores de altísimo nivel. Da igual la competición o el año en el que te enfrentes al Real Madrid, siempre tiene un gran nivel. Esta competición siempre la he afrontado pensando mucho más en lo que tenemos que hacer nosotros, porque debes responder muy bien por ti mismo. Conocemos al Madrid, intentaremos con nuestro juego minimizar sus virtudes", finalizó.

"Tenemos que jugar bastante mejor que en Madrid"

Y respecto al encuentro de mañana, Guardiola admitió que su equipo tendría que "jugar un partido bastante mejor al de la semana pasada. Para ganar al Real Madrid necesitas un plan de juego mejor, ajustar cosas. Tenemos que generar más ocasiones, que llegue la pelota a los delanteros. Va a ser un desafío", prosiguió. "No creo que vaya a pasar lo del año pasado -4-3-, pero lo firmaría ahora mismo", concluyó