Al Madrid le salen dos duros rivales para contratar a la joven perla del Bayern

El futuro de la nueva estrella emergente del club bávaro continúa siendo un misterio y el cuadro blanco le sigue de cerca, pero ahora tiene dos nuevos grandes enemigos en la Premier League.

Desde hace meses se está vinculando a Alphonso Davies con el Real Madrid, pero la entidad de Concha Espina también está siguiendo muy de cerca a otro futbolista del Bayern de Múnich. Se trata de Jamal Musiala, joven mediapunta de 20 años que lleva dos temporadas creciendo a pasos agigantados en el club bávaro y ya es internacional absoluto con Alemania. Su futuro podría estar lejos del país germano, ya que además del equipo madridista, también le han salido dos nuevos pretendientes en la Premier League.

Y es que la calidad de Jamal Musiala ha llamado la atención de los directores deportivos de los grandes clubes del viejo continente. No iba a ser menos en un Real Madrid que sigue con su objetivo de fichar jugadores jóvenes como demostró este verano con Jude Bellingham. El proyecto deportivo se basa en fichar a las grandes estrellas del futuro antes de que su precio suba demasiado y con el centrocampista alemán esperan poder lograr su contratación a pesar de que no será ni fácil ni barato.

El Real Madrid de la próxima temporada podría contar con Kylian Mbappé. Se espera que el delantero francés se desvincule finalmente del PSG al no ampliar su contrato, pero es cierto que viendo el historial del de Bondy las sospechas y el nerviosismo siempre estarán así. El tiempo ha demostrado que es capaz de decir en privado una cosa y acabar haciendo otra, por lo que la puerta a que decida aceptar otra vez los millones de los parisinos está ahí, aunque en esta ocasión parece que hay más optimismo en las oficinas del Santiago Bernabéu.

Jamal Musiala está infravalorado porque no juega en el Real Madrid o en el PSG. Vaya jugador 💎pic.twitter.com/zQyAxyFobz — Black (@BlxckNews) October 20, 2023

Por otro lado aparece el nombre de Alphonso Davies. El carrilero izquierdo parece decidido a abandonar el Bayern de Múnich y termina su relación contractual con los germanos el 30 de junio de 2025. Si el Real Madrid intentara su contratación el próximo verano tendrían que pagar entre 40 y 50 millones de euros, pero si esperasen un año más tendrían esa opción de llevárselo libre como esperan poder hacerlo con Kylian Mbappé. La nula confianza en Mendy hace que el canadiense sea el relevo perfecto para el francés.

Jamal Musiala is the right footed Messi. pic.twitter.com/K37d00RvqT — Ali🇮🇶 (@Alawi_0711) October 21, 2023

También aparecería Jamal Musiala, que tiene un contrato más largo con el Bayern de Múnich. Por ahora estaría ligado hasta 2026, pero desde Alemania están intentando mejorar su contrato y el mediapunta, por ahora, ha rechazado todas las propuestas. Con un valor de mercado de 110 millones de euros, según la web especializada Transfermarkt, el internacional germano podría valorar su salida del Allianz Arena. Ofertas jugosas no le van a faltar, pero teniendo tantos años de contrato, esos clubes también tendrían que satisfacer las demandas de los bávaros, que no lo dejarán salir si no llega una grandísima oferta.

Los pretendientes de Musiala

Desde Inglaterra aseguran que el Real Madrid no será el único equipo que intente convencer al jugador. Uno de los clubes que suena con más fuerza es el del Liverpool. Desde Inglaterra aseguran que los reds estarían preparando 100 millones para ponérselos encima de la mesa al Bayern de Múnich, más aún después de que este verano intentasen convencer a un Jude Bellingham que se decantó sin ningún tipo de dudas por el Real Madrid.

Manchester City confirma su interés por el mediocampista Alemán, jugador del Bayern Munchen, Jamal Musiala (20), a petición personal del DT, Pep Guardiola. [BBC Sport] pic.twitter.com/vax02tn5EJ — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) October 26, 2023

También está en esa lista el Manchester City de Pep Guardiola. Sabiendo que sus centrocampistas van cumpliendo años, al conjunto citizen le toca renovar la medular y Jamal Musiala es un jugador muy del gusto del técnico español. El poderío económico del vigente campeón de la Champions puede complicar mucho la intención del Real Madrid de ir a por el joven futbolista del Bayern de Múnich.