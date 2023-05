Ocio, trabajo y formación, la oferta de Aurora Rodil para los jóvenes ilicitanos

Otro de los puntos en que se enfocará la aspirante a la alcaldía de Elche es la Agenda 2030, la que considera que "va contra los ciudadanos".

La concejala el Grupo Municipal Vox y alcaldable por esa organización política en el municipio de Elche, Aurora Rodil, considera un problema gravísimo la falta de oportunidades para acceder al mundo laboral que viven los jóvenes ilicitanos.

“La realidad es que muchos de nuestros jóvenes no encuentran alternativa y, curiosamente, en el otro extremo, nuestros empresarios no encuentran jóvenes para recambio de muchas de las funciones que tienen que hacer”, ha destacado la también médico, quien incluye entre sus propuestas para este grupo poblacional planes de ocio, trabajo, formación y salud mental.

— En anteriores ocasiones ha mencionado que tanto España como Elche necesitan un cambio, ¿cuál es el cambio que propone Aurora Rodil desde Vox? ¿Qué diferencia su propuesta del resto de alcaldables de Elche?

— “Así como desde Vox consideramos que España necesita un cambio urgente, también lo necesita nuestro municipio. El cambio de España se va a dar cuando, desde los municipios, se da el cambio y creemos que en este momento el factor real de cambio es el grupo municipal de Vox, porque es el que plantea soluciones firmes, sin tibiezas y sin complejos y te quiero dar un ejemplo.

“A veces se nos dice a los de Vox que somos negacionistas del clima o que somos extremistas y demás, que hablamos mucho de la agenda 2030 y que es una teoría. Bueno, yo voy a dar dos ejemplos de cómo la agenda 2030 ha perjudicado a nuestro municipio: uno, el plan de movilidad, por ejemplo, (...) ellos justamente en ese plan de movilidad es donde se adhieren completamente a esta agenda que va contra los ciudadanos. Primero, menos plazas de estacionamiento, más carriles bici, encarecer para la clase media y el trabajador la zona azul, o sea que y todo para qué, para mantener esa guerra que tienen contra el automóvil”.

“(...) Quiero también enfocarte el otro ejemplo, el campo de Elche, como el campo de todo el Levante, como el de Andalucía, como el de Murcia, está en una crisis terminal debido a que desde el Gobierno Central se decidió, sin informes técnicos perceptivos, simplemente también para seguir esta agenda 2030, quitarnos el agua, el trasvase Tajo-Segura. Y ahora nos encontramos con la novedad que hay una afluencia enorme de empresas que quieren reemplazar nuestro campo, nuestro campo de Elche, y de toda la provincia con huertos solares, que por cierto, aunque la energía sea libre, el huerto solar en sí mismo es lo más antiecológico que hay (...) en vez de buscar zonas adecuadas donde no perjudique la industria primaria, como es el campo la agricultura y la ganadería”.

“Nosotros desde Vox siempre tuvimos claro que la Agenda 2030 no es una simple cuestión teórica, sino que es la agenda peor para la población, que va a cambiar absolutamente para mal nuestro destino y se va a perjudicar, por supuesto, al que menos tiene: a las clases medias y a la soberanía de nuestra nación. Por lo tanto, creemos que Vox es alternativa en el sentido de que sí puede marcar políticas diferentes y puede ser el factor de cambio que tanto necesitamos”.

— Además del campo de Elche, otro punto central son las pedanías y los barrios. Existe la queja generalizada sobre sentirse “abandonados”, ¿Usted qué trae para ellos?

— “Vamos a ver, no es un sentimiento, las pedanías están abandonadas desde hace años; de hecho, nosotros vamos a las juntas del campo y año a año, llevamos cuatro años yendo a cada junta del campo que son las de las pedanías, y año año piden lo mismo: asfalto, agua corriente, en este 2023 hay pedanías que no tienen agua corriente y pagan impuestos igual que en la ciudad; centro sociales, luz, seguridad, cosas primarias. (...) Por lo tanto, solucionar el problema de las pedanías no es complejo, porque hay otras infraestructuras que requiere nuestro municipio que dependen de la Nación y otras dependen de la Comunidad Valenciana, estas dependen de nosotros de simplemente escuchar e ir haciendo rigurosamente lo que el vecino pide y cómo lo pide el vecino”.

— Otra comunidad interesante son los migrantes, ¿Hay políticas dentro de su proyecto para ellos?

— “Nuestra idea de la inmigración es que, por supuesto, en todos los países es necesaria (...) pero lo que no se puede es venir en forma ilegal. La ilegalidad nunca se puede admitir, no se puede admitir por una cuestión. Primero, uno tiene un presupuesto que distribuir entre la población y la inmigración ilegal es un factor que distorsiona cualquier forma de hacer política en todos los aspectos.

“Siempre lo ha dicho Vox, estamos a favor de la inmigración legal, ordenada, aquella que podamos recibir. Vox es muy abierto a todos los inmigrantes de origen hispanoamericano, ¿y por qué? Porque son más asimilables. Yo a un día de estar aquí, ya era una más. Hay otras culturas, que les cuesta más asimilar la cultura española, la forma de vida española. Lo que no podemos permitir es que España se convierta, como se han convertido tantos países europeos, Francia, por ejemplo, Bélgica, donde se forman guetos no asimilables a la cultura local, que luego son focos de marginalidad, que eso es injusto, pero también de violencia. Entonces, inmigración sí, pero siempre con orden y legalidad”.

Aurora Rodil, alcaldable por Vox en el municipio de Elche.

— Su fuerte es la sanidad, ¿Trae Aurora Rodil iniciativas para este ámbito?

— “La sanidad depende de la Comunidad Valenciana, por eso, nosotros vamos a estas elecciones con nuestro proyecto municipal, pero también en estas elecciones se votan candidatos para la Comunidad Valenciana y es muy importante que el cambio local vaya acompañado del cambio a nivel de la Comunidad Valenciana, porque lo que se hizo en estos años desde sanidad en la Comunidad Valenciana fue vergonzoso”.

“(...) A nivel local solamente se puede hacer promoción de la salud, de la cual nosotros estamos muy concientizados y hemos llevado varias mociones al Pleno que fueron aprobadas por unanimidad que curiosamente sí se implementaron, por ejemplo, planes de obesidad infantil y demás, pero falta falta muchísimo para hacer”.

— ¿Qué trae Vox para los jóvenes?

— “Nosotros creemos que a los jóvenes primero hay que darles la oportunidad de formación concreta, pero en el mundo del trabajo real. Nosotros aquí tenemos escuelas de Formación Profesional, pero también la dictan a veces profesores que no tienen nada que ver con el mundo de la empresa. Nosotros, en cambio, lo que queremos es que los jóvenes puedan acceder a una formación profesional, pero en la que intervenga también el empresario, las empresas, para que la formación luego tenga salida laboral concreta y no que sea un título teórico que no tenga ningún tipo de conocimiento”.

“También a los jóvenes hay que proporcionarle otras cuestiones, y también lo hemos llevado al Pleno en esta legislatura, del ocio seguro. Lamentablemente, las alternativas que tienen para el ocio es en la ciudad, pero principalmente las pedanías es o los botellones o los botellones, porque los Centros Juveniles, tanto de nuestro Ayuntamiento como de las pedanías, no tienen actividades que los jóvenes se encuentren atractivas y tienen escasísima cantidad de actividades, creemos que también en ese aspecto hay que acordarse del joven”.

“Hay otro factor que nos preocupa mucho: la cantidad de depresión e intentos de suicidio juveniles. (…) No les estamos ofreciendo casi nada, un partido de la oposición llevó al Pleno un plan para hacer frente a este tema tan grave y sin embargo se votó a favor, pero no se hizo nada. Nos falta una red de psicólogos y psiquiatras, y también en los colegios falta un plan para detectar este tipo de casos y nosotros tenemos un plan para este tema también”.