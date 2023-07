Puigdemont, el albañil de mi barrio y yo

Feliz fin de semana. Julio se despide con unas noches más llevaderas y agosto llegará a nuestros hogares dejándonos dormir, al menos, los primeros días del mes. Hacía tiempo que no teníamos 24º por la noche y eso cansa, porque nuestros cuerpos no pueden dormir bien y, como consecuencia, no se regeneran. Amanecemos cansados y con el reto de hacer frente a un nuevo día.

El caso es que ahora, en estos días, ya estamos descansando algo más y mejor. No obstante, la mañana ha sido silenciosa, cuando me desperté no había un gran "trajín", no se escuchaba gente en ese ir y venir imparable de cada mañana. Eso es bastante tranquilizador. Este fin de semana, en mi barrio, se produce el cambio de turistas, se van los que agotan sus vacaciones y vienen los que las comienzan.

Bajo a dar unos primeros pasos, como me gusta hacer la mañana del sábado, y me encuentro al albañil de barrio, ese al que llamamos todos para que nos haga el arreglo de última hora, la rotura de alguna puerta, alguna tubería que se rompió, una ducha que hay que cambiar, etc. Me saluda y se para a contarme que quería tomarse unos días de vacaciones, pero que no puede porque él, con su "colla" de profesionales, están de avisos hasta arriba. Me ha dicho que, con un poco de suerte cortará la semana de La Virgen, que esa es sagrada.

La vida no para, la vida no entiende de veranos, ni de festivos... la vida sucede y lo hace sin tener en cuenta nuestras preferencias, nuestras necesidades o lo que nos gustaría.

El albañil de mi barrio me mira y me dice: "Tenía que haber estudiado, como tú y me podría tomar algunos días de descanso", Pensando este hombre que yo sí me puedo tomar días de vacaciones, no sabe que a mí me pasa como a él, que tenemos emergencias, que se producen cosas en las empresas que uno tiene que atender, que el verano, a veces, es una ocasión preciosa para poner cosas nuevas en marcha y nos llaman a nosotros, los consultores, que nos tenemos que dejar la piel en esas ocasiones, porque nuestra obligación y nuestra vocación, es ser útiles, servir.

Los que no deberían tomarse vacaciones tampoco, son los políticos. Lo digo claramente, estamos en una situación en la que deben trabajar intensamente para resolver la situación, difícil situación, en la que estamos metidos.

Éstos viven de enfrentarse y enfrentarnos y de eso sacan su rédito, desgraciadamente. Si vivieran de conseguir éxitos para España, se sentarían a hablar y a pactar entre los más votados, para conseguir llevar a nuestro país a donde es necesario que estemos en los próximos años. Eso sería aplicar el sentido común, pero desgraciadamente, los políticos no tienen eso, ni sentido de Estado. Tienen sentido de "guerracivilismo", de "revanchismo" y de otras muchas cosas que suponen enfrentamiento.

En el mundo de la empresa hemos aprendido a llegar a acuerdos, a cerrar compromisos de colaboración, a pensar en el cliente y en las soluciones que le tenemos que ofrecer. Mi empresa, que no es una gran empresa, mantiene colaboraciones con otros compañeros, de otros sectores, de otras provincias o Comunidades Autónomas y estamos orgullosos de ver cómo nuestro cliente siempre tiene sus necesidades cubiertas.

Parece que el que va a tener algo que decir en las próximas semanas es Puigdemont. Ese señor que sigue prófugo de la justicia española, o que lo fue y lo es de manera intermitente. Ese señor que provocó una independencia de quince segundos, de Cataluña. El que huyó de España en el maletero de un coche. El que mantiene una residencia en Waterloo, con dinero español, como si de un Canciller europeo se tratara. Lo que se produce es algo así como si los ladrones de la ciudad, le marcaran la vida política al alcalde. En este punto es en el que estamos.

Se especula con muchas cosas, pero esto es como cuando se va a estrenar un nuevo episodio de "La Guerra de las Galaxias", al final hasta que no se estrena la película, uno no puede apreciar la cantidad de "efectos especiales" que se han puesto en marcha, para dar realismo a la película. Eso va a ser lo que suceda y parece que el PSOE va a poner muchos efectos especiales, porque si no, no le salen las cuentas.

Ustedes y yo, debemos seguir con la vida normal, trabajando y, si podemos, gozando de algunos días de descanso y vacaciones, junto al albañil de mi barrio.

Pongan el foco en aquello que les haga felices, porque eso da más ganas de vivir y de disfrutar. Abusen de las frutas y las verduras que les harán más llevaderos los días.

Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra