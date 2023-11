¿Qué beneficios tienen los champiñones para la salud? Descubre sus propiedades.

.¿Sabías que los champiñones pueden ayudarte a perder peso? Cien gramos de estos hongos tienen tan solo 31 calorías, ¡menos que un yogur desnatado!

Si compras champiñones recuerda que en la nevera pueden estar cómo máximo una semana, (siempre que estén bien conservados sin humedad). Evita almacenarlos en bolsas de plástico, ya que esto acelerará su deterioro. Los champiñones absorben los olores con rapidez, mantenlos alejados de alimentos con olores fuertes.

¿Los champiñones son plantas?

Los champiñones son organismos curiosos por su forma, es importante destacar que no pertenecen al reino vegetal. A diferencia de las plantas, los hongos no realizan la fotosíntesis y no tienen raíces, tallos ni hojas.

Los hongos, incluidos los champiñones, se clasifican en el reino de las setas. Estos organismos detritívoros, coprófagos, simbiontes y carroñeros, desempeñan un papel crucial en la descomposición de la materia orgánica y, en el caso de las micorrizas, establecen asociaciones beneficiosas con ciertos tipos de plantas.

Los champiñones tienen una estructura subterránea, las hifas y el micelio, que cumplen funciones similares a las raíces de las plantas.

Estas partes del hongo buscan condiciones específicas de humedad y temperatura para propagarse y desarrollarse. Cuando las condiciones son propicias, el hongo produce setas, que son los órganos reproductores. A través de este proceso, los champiñones garantizan la dispersión de esporas para generar nuevos ejemplares.

Calorías y nutrientes de los champiñones

Los champiñones son muy ligeros debido a su alto contenido en agua, (92%), aportan 31 calorías por ración de 100 g.

Calorías, (31 Kcal)

Proteínas , (1.8 g)

Hidratos de carbono (4 g)

Fibra, (2.5 g)

Grasa, (0.4 g)

Calcio , (9 mg)

Hierro, (1 mg)

Yodo, (3 mg)

Potasio, (470 mg)

Vitamina C, (4 mg)

Vitamina E, (0,12 mg)

Vitamina B1, (0,1 mg)

Vitamina B2, (0,41 mg)

Vitamina B3 (0.1 mg)

Vitamina B9 (23 ug)

Magnesio, (14 mg)

Fósforo, (113 mg)

Sodio, (5 mg)

Selenio, (9 mcg)

Zinc (0.1 mg)

Propiedades de los champiñones para la salud

Menor ingesta de sodio

La relación entre el sodio y la tensión arterial alta es bien conocida. El exceso de sodio puede provocar la retención de líquidos, aumentando así la presión arterial. Los champiñones, por otro lado, ofrecen una solución natural al ser bajos en sodio.

Incorporar champiñones a las comidas no solo agrega un sabor delicioso, sino que también reduce la necesidad de agregar sal, contribuyendo a mantener la tensión arterial bajo control.

Promover un colesterol más bajo

El consumo regular de champiñones puede contribuir a mantener niveles de colesterol saludables. Especialmente, los champiñones shiitake han demostrado ser efectivos en la reducción del colesterol.

Estos hongos contienen compuestos que inhiben la producción y absorción del colesterol, lo que lleva a una disminución general de los niveles de colesterol en la sangre. Al incluir champiñones como sustitutos de la carne roja en la dieta, se minimizan las calorías y la grasa, promoviendo así una salud cardiovascular óptima.

Diuréticos naturales

Con un impresionante contenido de agua del 92%, los champiñones actúan como diuréticos naturales. Este alto contenido de agua favorece la diuresis, ayudando al cuerpo a eliminar toxinas y desechos de manera eficiente. A diferencia de los diuréticos farmacéuticos, los champiñones ofrecen este beneficio sin los efectos secundarios asociados.

Proteger la salud del cerebro

Los champiñones han demostrado tener un impacto positivo en la salud cognitiva, especialmente en la prevención del deterioro cognitivo leve (DCL), que a menudo precede a enfermedades como el Alzheimer.

Un estudio en Singapur reveló que aquellos que consumían más de dos tazas de champiñones a la semana tenían un 50% menos de riesgo de desarrollar DCL. Incluso una cantidad menor, como una taza a la semana, mostró beneficios. Se observaron resultados positivos con variedades como champiñones dorados, ostras, shiitake y blancos.

Los champiñones también son una fuente de vitamina B3 (niacina), que desempeña un papel crucial en procesos corporales como la circulación sanguínea y la conversión de carbohidratos en energía, contribuyendo así a la salud general del cerebro.

Proporcionar una fuente de vitamina D

La vitamina D es esencial para la absorción de calcio y el desarrollo de huesos fuertes. Mientras que muchas personas dependen de suplementos o la exposición solar para obtener vitamina D, los champiñones ofrecen una opción dietética única.

Al exponer ciertos tipos de champiñones a la luz ultravioleta o solar, estos pueden aumentar significativamente sus niveles de vitamina D.

Los champiñones blancos, portobello y cremini son especialmente ricos en vitamina D después de esta exposición. Consumir una cantidad adecuada de hongos maitake también puede cumplir con los requisitos diarios de vitamina D sin necesidad de exposición solar.

Estimular un intestino más sano

El microbioma intestinal juega un papel crucial en la salud general del cuerpo. Los champiñones, ricos en polisacáridos, actúan como prebióticos que estimulan el crecimiento de bacterias saludables en el colon.

A diferencia de muchos alimentos que se descomponen en el estómago, los polisacáridos de los champiñones llegan al colon sin cambios, proporcionando un entorno propicio para el crecimiento de bacterias beneficiosas.

Ayudar a perder peso

Con solo 31 calorías y un contenido de agua del 92%, los champiñones son aliados ideales en las dietas de control de peso.

Su baja densidad calórica los convierte en opciones perfectas para acompañar platos de pasta, ensaladas, carne y pescado. Al incluir champiñones de manera regular en la dieta, se puede disfrutar de comidas deliciosas y satisfactorias sin comprometer los objetivos de pérdida de peso.

Apoyar un sistema inmunológico saludable

Los champiñones contienen nutrientes que respaldan un sistema inmunológico saludable. El selenio presente en champiñones cremini o portobella ayuda a producir enzimas antioxidantes, protegiendo las células del daño.

La vitamina D, abundante en hongos maitake, contribuye al crecimiento celular, estimula la función inmune y reduce la inflamación. Por último, la vitamina B6, presente en los champiñones shiitake, es esencial para la formación de glóbulos rojos, proteínas y ADN.

Para asegurar una dieta equilibrada y beneficiosa para la salud, es recomendable consultar con un profesional de la salud para obtener orientación personalizada.

En conclusión, los champiñones ofrecen una amplia gama de beneficios para la salud, desde la reducción de la presión arterial hasta el apoyo a un sistema inmunológico saludable.

Al incorporar estos hongos en la dieta de manera regular, se puede disfrutar de sus propiedades nutritivas y promover un bienestar integral. Recuerda siempre consultar con tu medico de famila de para asegurarte de que tu dieta sea adecuada para tus necesidades específicas.

Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.