Trias y su monumental enfado al no salir elegido: "Que os zurzan a todos"

El candidato de Junts, Xavier Trias, no ha aceptado de buen grado los resultados del pleno de investidura y ha estallado por el pacto entre sus rivales que ha acabado con sus opciones.

Un giro de última hora ha acabado dando la alcaldía de Barcelona al candidato del PSC, Jaume Collboni, que ha conseguido los votos necesarios gracias al apoyo del Partido Popular de Daniel Sirera y de Barcelona en Comú, de Ada Colau. La actual alcaldesa finalmente ha preferido pasar a la oposición y no apoyar a Xavier Trias de Junts, que sí contaba con el apoyo de ERC. Los populares, en un acto que consideran de responsabilidad de Estado, han apoyado a Collboni porque, tal y como ha dicho Sirera, porque no es independentista y ama a la ciudad.

Trias, candidato de la fuerza más votada en las urnas el 28 de mayo, no ha aceptado muy bien la derrota y en su discurso lo ha dejado bien claro: "Collboni, Sirera y Colau, crean un ambiente de enfrentamiento. Y les digo tranquilamente, a mis 76 años yo decía 'si no salgo alcalde, que os zurzan a todos'. Me dicen que no lo diga más, pero lo pienso".

Trías: "Si yo a mis 76 años no salgo alcalde, que os den a todos"

🤣🤣🤣🤣🤣pic.twitter.com/yiDY68efdR — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) June 17, 2023

Por lo tanto el que fuera alcalde de Barcelona con CiU de 2011 a 2015 renuncia a su escaño en el consistorio barcelonés. Un Trias que se ha mostrado visiblemente molesto y ha asegurado que PSC, Barcelona en Comú y Partido Popular "hacen un mal favor a la ciudad y al país" (en referencia a Cataluña) con su elección. Trias aparecía como el principal favorito para portar de nuevo el bastón de mando pero esos últimos movimientos se lo han arrebatado de las manos. De hecho ha confesado que se había preparado un discurso para el pleno...pero como alcalde.

Sin plan B le ha salido de dentro lanzar esos ataques a sus rivales. Durante ese discurso al parecer improvisado también ha aprovechado para expresar que él se va a ir del consistorio con la conciencia tranquila y para agradecer la actitud del líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, su disponibilidad para alcanzar un pacto de gobierno que finalmente no ha prosperado. Un Maragall al que también se le ha visto muy enfadado en su comparecencia: "Ha sido un espectáculo indigno de esta institución".

El líder del grupo municipal de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, en el pleno de constitución del nuevo Ayuntamiento de Barcelona.