Euforia en el PP tras Valencia: "No se veían esas caras de victoria hace años"

Génova pasa en un año de la "guerra civil" a la calma y unidad con un mensaje claro: “No se trata de cambiar a Sánchez y ya, sino de ganar a favor de España generando ilusión”

“No se veían esas caras de victoria desde hace años”. Esta frase, pronunciada por un analista político de izquierdas presente en la 26 Intermunicipal del PP en Valencia, define como el PP en un año ha pasado de una guerra civil que le costó el puesto a su entonces presidente, Pablo Casado, a la calma de la unidad que demostró Alberto Núñez Feijóo en el cónclave de este fin de semana.

Con más de 4.000 personas para el mitin de cierre de la Intermunicipal, con todos los presidentes autonómicos del PP y los principales alcaldes y candidatos, y flanqueado por los ex presidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, sale del Museo de las Ciencias de Valencia inyectando ilusión y optimismo a los suyos, y eso en política, tener animada y movilizada a la tropa, es básico para ganar.

En palabras del propio Feijóo a sus compañeros de partido, “salimos de Valencia enchufados”, pero eso sí, el presidente del PP quiere mantener la tensión hasta el último momento y no dar nada por ganado, no sea que el exceso de optimismo desmovilice y pase factura.

Por ello, Feijóo advirtió que escogía Valencia “para meter presión”, es decir, para que la ciudad del Turia y la Comunidad Valenciana luchen por el cambio hasta el último minuto, una victoria que sería letal para Pedro Sánchez y una pasarela hacia la Moncloa para Feijóo, y animó a “luchar hasta el último voto” con el propio Feijóo como si fuera un candidato más a alcalde.

"Si no consigo ganar, no merezco ser presidente del PP", fue el contundente mensaje de Alberto Núñez Feijóo a sus compañeros, a los que pido colaboración en este cometido, dejando claro que su viaje a Madrid es para ganar, no para liderar la oposición, y con una victoria “absolutamente amplia”, como él mismo definió para depender lo menos posible de otros partidos y pactos.

Y 24 horas después de la cita de Valencia, celebrada más bien como una fiesta con canciones de Shakira incluidas, hay en el PP más caras de felicidad aún, pues se ha logrado trasladar una imagen de fortaleza y unidad a toda España mientras el PSOE sigue enredado con sus socios en la ley del sólo sí es sí.

Somos una referencia de ilusión y responsabilidad frente al enfado de la sociedad con el Gobierno.



La 26 Intermunicipal del Partido Popular lo ha confirmado.



Construimos España #EntreTodos



🗣️ @bsemper pic.twitter.com/XX4tyPqnSg — Partido Popular (@ppopular) February 6, 2023

El portavoz de campaña, Borja Sémper, lo ha definido este lunes desde Génova 13 resumiendo que “la conclusión esta Intermunicipal es que nosotros no queremos vencer en las urnas contra Sánchez, sino que queremos ganar en las urnas a favor de España". “Y para eso necesitamos generar ilusión frente al enfado frente a la preocupación de la sociedad española, ser una referencia de ilusión y de responsabilidad”, ha zanjado.