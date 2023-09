El PP usará la reunión con Junts para marcar distancias con Sánchez: las claves

El diálogo que, a nivel de grupo parlamentario, mantendrán los de Feijóo con Junts tiene un claro objetivo. La dirección del PP cree que le reportará rédito político: "Será un activo"

No solo fuera del PP sino que también a nivel interno se está forjando todo un debate sobre la conveniencia de que el PP dialogue con Junts, el partido del fugado Carles Puigdemont. Será una reunión a nivel de grupo parlamentario, en el Congreso, y estará enmarcada en las más absoluta institucionalidad. No solo eso. Los de Feijóo que moran el número 13 de la Calle de Génova tienen por seguro que, sea como fuere, el diálogo -que no cesión- se convertirá en todo "un activo".

“El PP va a estar en la institucionalidad y en las políticas que impulsaría con Feijóo de presidente. Sánchez está a otra cosa”, respondió Borja Sémper, portavoz del PP, ante las similitudes que algunos encuentran en los acercamientos del PSOE con Junts y el que ahora mantendrán los populares. “Queremos cambiar el guión de la política y que vuelva a estar protagonizada por los intereses de los españoles, y no por el interés de unos pocos”, sentenció.

Y por mucho que desde el PP reiteran que dialogar, más bien trasladar sus propuestas, a los independentistas de Junts no es sinónimo de ceder, tan siquiera algunos populares acaban de compartir la estrategia. "Me alegro de estar en un partido democrático en el que no echamos a nadie por mostrar públicamente sus opiniones", asegura un muy cercano a Feijóo a este periódico en clara alusión a las críticas vertidas primero por Alejandro Fernández, líder del PP en Cataluña, y ahora por Cayetana Álvarez de Toledo. Y no sólo cuestionan el acercamiento a Junts. "No es que el PNV sea incompatible con Vox, que obviamente lo es. Es que el PNV es incompatible con la igualdad que Feijóo se ha comprometido a defender", aseveró Álvarez de Toledo en una tribuna a página completa en El Mundo.

La estrategia del PP

En primer lugar, el Partido Popular considera ineludible el diálogo con PNV, ERC o Junts. Solo con Bildu entienden que es posible el veto porque creen "que el terrorismo de ETA tiene una justificación política y eso los convierte en no homologables al resto de fuerzas políticas", ratifican fuentes populares. "Debemos cumplir con la obligación institucional que nos otorgó el Jefe del Estado", incide a ESdiario un muy cercano a Feijóo. Y tal obligación pasa tanto por escuchar a todas las fuerzas políticas como por trasladarles las propuestas que el candidato a ser investido, Núñez Feijóo, pondría en marcha en el caso de conseguir los apoyos necesarios y lograr llegar a La Moncloa.

En segundo lugar, el PP también pretende extraer un rédito político: "Si los de Junts nos salen con la independencia y la amnistía y no quieren hablar de otras reformas dentro de la Constitución les diremos que el camino es Pedro Sánchez, no nosotros", asevera a este periódico el mismo próximo a Feijóo consultado. Se trata, pues, de una oportunidad para "demostrar que no somos Pedro Sánchez" y, consecuentemente, el diálogo con los de Puigdemont puede convertirse en "todo un activo para el PP", sentencia la misma fuente.

"Si solo quieren hablar de independencia y amnistía que nos lo digan a la cara, bajo el amparo del Congreso, y nosotros saldremos a decir que a Junts únicamente le importan esas dos cosas", zanjó efusivamente un destacado popular a este periódico.