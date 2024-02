Ábalos acorralado, pero él avisa: "los que presionan tienen casos más graves"

El socialista, señalado por el caso Koldo, se revuelve contra los que piden su dimisión y prefiere no aclarar si se refiere al PP... o a miembros de su propio partido

José Luis Ábalos se ha vuelto un problema. Para todos, en general. El ex Ministro de Transportes, acorralado por el Caso Koldo, estuvo anoche en laSexta Xplica, programa de televisión de La Sexta, y allí amenazó con una frase y un clarificador silencio con destapar más corruptelas "peores que este mismo". Incluso, dio a entender al no responder a una pregunta, a lo más alto de su propio partido. "Está siendo un desgarro insoportable", aseguran fuentes socialistas en una información publicada hoy por El Mundo.

Lo de Ábalos "es una pesadilla y una vergüenza", señalan esas mismas fuentes citadas por el diario, cuyo reportaje asegura que el primer paso "para tapar la herida" sería que Ábalos renunciase a su escaño de diputado. Pero no parece que lo vaya a ser. Porque en la entrevista televisiva del sábado por la noche, Ábalos se revolvió como gato panza arriba.

José Luis Ábalos en #xplicareskoldos: "Quienes presionan para que dimita, llevan a sus espaldas hechos más graves" pic.twitter.com/XImqiFGdRF — laSexta Xplica (@laSextaXplica) February 24, 2024

"Lo que me llama tremendamente la atención es que quienes están presionando (sobre su dimisión) llevan a sus espaldas situaciones o hechos peores que este mismo (refiriéndose al Caso Koldo". Ábalos pareció decir una frase inocua dirigida, como el resto de su discurso, a un PP al que quiso culpabilizar de su propio escándalo. Pero no. Porque el ex ministro fue interpelado directamente, en esa misma entrevista, acerca de otras personas que le presionan para dimitir. “También le han llegado presiones de Pedro Sánchez…” Y Ábalos calló. Clarificador silencio. No quiso aclarar si se refería solo al PP. O no.

Deflagración incontrolada

Cabe recordar, en este punto, que los dirigentes socialistas que públicamente más han presionado a Ábalos para que presente su renuncia son Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. "Ábalos no tiene ningún derecho a pretender arrastrar a todo el partido en su caida", vuelven a reflejar fuentes del PSOE recogidas en el reportaje de El Mundo. A lo mejor Ábalos no se refería a Sánchez y Montero, quién sabe, pero el temor en Ferraz a que la bomba Koldo provoque una deflagración incontrolada que se lleve a todo el Ejecutivo por delante parece más que obvia.