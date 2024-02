Feijóo enseña a Sánchez el "calvario" que le espera por ser rehén de Ábalos

Con su "usted lo sabía y lo tapó", Feijóo recrudece su ofensiva para elevar la trama al presidente y sitúa a Santos Cerdán como la próxima pieza a batir con la "ayuda inestimable" de Ábalos.

Las intenciones de José Luis Ábalos quedaron meridianamente claras en la amenaza con la que cerró su comparecencia en el Congreso ante los periodistas: "Sé que hay muchas preguntas. Yo tengo muchas respuestas y las iré dando en los próximos días". Una frase que no ha pasado desapercibida en los cuarteles populares y socialistas.

"Santos Cerdán es igual de responsable y no le vamos a dejar ni respirar ", adelantan desde la dirección del Partido Popular a ESdiario.

Y dicho y hecho porque no habían pasado ni 24 horas cuando Ábalos protagonizaba una ronda de entrevistas radiofónicas - que van a continuar en otros medios- donde ha denunciado que el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se encuentra "en la misma situación que él" y que si Koldo García se convirtió en su asesor es por qué " venía muy bien acreditado" por Cerdán.

Cerdán jugó también un papel clave para que Sánchez recuperara en 2017 la secretaria general del PSOE y llegara a la presidencia del Gobierno, en lo que el portavoz Miguel Tellado ha bautizado esta semana como "la banda del Peugeot".

Santos Cerdán este miércoles, a su llegada a la sesión de control del Congreso.

Un currículum que convierte a Santos Cerdán en una pieza de caza mayor para el PP como tercer vértice del caso Koldo y 'fontanero jefe' de Sánchez. Desde negociar con Puigdemont una amnistía total para los independentistas a tratar de convencer a José Luis Ábalos de que dejará el escaño. Una misión que se ha saldado con un rotundo fracaso que deja en entredicho el liderazgo de Sánchez y ha activado la vendetta de Ábalos.

Con esas espadas de Damocles sobre la cabeza de Pedro Sánchez, el PP -que advierte que Ábalos no servirá de cortafuegos - va a incrementar su ofensiva y activar todos los mecanismos a su alcance para que el presidente del Gobierno no se vaya de rositas en el que ya han bautizado como "el mayor escándalo que ha estallado durante su mandato" y que tiene algo de justicia poética, se regodean en Génova.

La primera sesión de control al Gobierno tras el desafió de Ábalos así lo ha demostrado y los diputados del PP al unísono han situado a Sánchez en la cúspide del caso Koldo. De hecho su portavoz Miguel Tellado le estaba esperando para recordarle que no ha desmentido la acusación de Feijóo de que conocía la trama. "Quién calla, otorga".

Ofensiva por las ramificaciones de Koldo

Prueba de que el PP no va a soltar esta presa es la petición de comparecencias de altos cargos de la administración. Entre ellos los ministros Félix Bolaños y Óscar Puente y 25 preguntas para hurgar en la herida del conocimiento que el presidente del Gobierno tenía del caso Koldo.

El Partido Popular también quiere que la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol y el expresidente canario Víctor Torres, rindan cuentas no sólo en el Parlamento si no también en los de Canarias y Baleares. Lugares donde ya se han activado sendas comisiones de investigación. Y como a perro flaco, todos son pulgas, la Fiscalía Europea también va a investigar si utilizaron fondos de la UE para comprar esas mascarillas.

En el PP no se van a arredrar porque el PSOE "a la desesperada" trate de poner el ventilador. Cierran filas con la presidenta Isabel Díaz Ayuso porque "no es equiparable una trama criminal organizada desde un ministerio con un particular que llevaba más de 25 años en el sector y que la fiscalía europea y española ha dado carpetazo". Una justicia poética que también lleva a los populares a sentenciar que "quien a hierro mata, a hierro muere".