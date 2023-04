Ponsatí reta al Supremo: se niega ir a declarar y podría volver a ser detenida

El abogado de la exconsejera, procesada por organizar el referéndum del 1-O, confirma que su cliente no se va a presentar porque "tiene trabajo" y no reconoce la autoridad del tribunal.

Clara Ponsatí cruzó la frontera que divide Francia y España el pasado 28 de marzo y se plantó en el centro de Barcelona sin ningún problema a pesar de que sobre ella pesaba una orden de arresto. Como era de esperar, y ella y sus abogados también lo sabían, un agente de los Mossos d'Esquadra la detuvo en la plaza de la Catedral de la Ciudad Condal. Todo lo tenían pensado para poder montar la escena y con la tranquilidad de que, gracias a Pedro Sánchez y la derogación del delito de sedición, de que no iría a la cárcel.

Por ello, lógicamente porque sino no lo hubiera hecho, ella y sus abogados decidieron lanzar este desafío. Tras ser detenida, no sin oponer resistencia asegurando que como eurodiputada no podían hacerlo, salió a las pocas horas en libertad y con una citación del Tribunal Supremo para este lunes 24 de abril. El motivo de la misma: comunicarle que está procesada por un delito de desobediencia, que no acarrea penas de prisión, solo de inhabilitación, una vez que le retiraron el delito de sedición tras la reforma penal de Sánchez pactada con los independentistas.

Por aquel entonces ya declaró que no iba a acudir y en las últimas horas se ha reafirmado. Primero ella misma afirmando que tiene trabajo y por ello no irá a Madrid a declarar; y después su abogado defensor, Gonzalo Boye, avisando de que su cliente no tenía "ninguna intención" de cumplir con el alto tribunal porque no reconoce su autoridad. Este lunes el letrado ha confirmado estas intenciones y ha anunciado que Ponsatí no se presentará porque "no sé si está de camino a Bruselas o ya está allí".

La exconsellera de Educación de la Generalitat Clara Ponsatí junto a su abogado Gonzalo Boye

Los diferentes escenarios a los que se enfrenta Ponsatí

De volver a plantar al Supremo, el juez encargado del caso, Pablo Llarena, ya advirtió en su auto del 28 de marzo de que "conllevará la modificación de su situación personal y su conducción ante este tribunal por la fuerza pública". Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que, si está en España y no acude al TS, podría volver a ser detenida aunque de forma meramente instrumental, esto es, para ponerla frente a Llarena y poder completar el trámite procesal.

No obstante, estas mismas fuentes descartan que se le pueda imponer prisión preventiva porque la medida cautelar no puede ser más grave que la pena aparejada al delito imputado, siendo en este caso uno de desobediencia, que no contempla pena de cárcel, solo multa e inhabilitación.

Si Ponsatí huye de España de nuevo, las fuentes señalan que Llarena podría volver a la situación anterior al 28 de marzo, reactivando la orden de detención nacional y la declaración de rebeldía. Sin embargo, el escenario más probables es que la exconsejera de la Generalitat no se presente en el Supremo pero su defensa lo justifique de alguna manera, lo que abriría la puerta a que Llarena le diera una segunda oportunidad fijando nueva fecha para la declaración indagatoria.