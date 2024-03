Óscar Puente no puede huir más: tendrá que dar la cara ante el 'caso Koldo'

El ministro de Transportes tendrá que dar explicaciones en el Congreso sobre los contratos de emergencia suscritos por su ministerio durante la pandemia con los miembros de la oscura trama.

Este miércoles Óscar Puente, a petición del Partido Popular, tendrá que hacer frente a las preguntas de los diputados sobre el caso Koldo en un debate monográfico sobre este asunto en el pleno del Congreso. De esta manera, el ministro de Transportes no tendrá escapatoria, siendo esta una opción que escogió especialmente cuando la bomba saltó por los aires y el ex alcalde de Valladolid se limitaba a pasar palabra o hacerse el ofendido para no pronunciarse al respecto.

De esta manera, el ministro tendrá que comparecer para aclarar ciertos asuntos en relación a esta trama que ha estallado dentro del PSOE y del Gobierno, con exministros como José Luis Ábalos o presidentes regionales como Francina Armengol o Víctor Torres comprando también material sanitario a la empresa de los principales miembros de la trama.

Concretamente, así reza la cuestión formulada por los populares: “Informar sobre la responsabilidad del Gobierno en relación con el presunto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos relativos a la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus, cuya investigación ha provocado la detención de varias personas, entre las que se encuentra un exasesor del Ejecutivo”. Por ello Puente tendrá que explicar las funciones que desempeñó el asesor de Ábalos en el Ministerio, los motivos por los que se firmaron contratos con la empresa de la trama y la situación de una serie de altos cargos que se vieron recientemente con Koldo García en una marisquería.

El encargado de Transportes se zafará en varios cara a cara con los representantes del Partido Popular en un debate que se espera sea de todo menos tranquilo. Además de la pregunta principal y motivo de la comparecencia, están registradas otras siete más y dirigidas a varios miembros del Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez.

El diputado del PP Sergio Sayas quiere saber cuál fue la implicación de su ministerio durante la visita de la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez a España. Un acontecimiento que se ha demostrado tener una "relación directa" con la compra de mascarillas y el rescate de la aerolínea Air Europa.

María Jesús Montero, Bolaños y Marlaska también darán explicaciones

Óscar Puente no será el único miembro del Ejecutivo que tendrá que responder preguntas sobre el tema. También lo harán María Jesús Montero, Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Por ejemplo, para la ministra de Hacienda, está apuntada una pregunta por parte de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que pedirá que explique cuál fue la primera compañía rescatada por el Gobierno en 2020 -en referencia a Air Europa- cuyos ejecutivos se reunieron con Begoña Gómez, mujer del presidente Pedro Sánchez, en las semanas anteriores a dicho rescate.

Por su parte el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, se centra en Bolaños, al que pedirá aclaraciones sobre "cómo puede combatir la corrupción un Gobierno que fue investido gracias a amnistiar la corrupción". La diputada popular Noelia Núñez también se dirigirá al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para preguntarle si considera que ha existido algún conflicto de intereses en algún miembro del Ejecutivo en los rescates de algunas empresas durante la pandemia.

Por último, desde el PP no se olvidan de Marlaska. Elías Bendodo le pedirá una valoración de la actuación de su ministerio en la trama corrupta de compra de mascarillas y Rafael Hernando, le preguntará de forma clara y directa si su ministerio está trabajando para el PSOE en vez de para el conjunto de los españoles.