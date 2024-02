Alicia García: “No tramitar la Amnistía en el Senado solo favorece a Sánchez”

La portavoz del PP en el Senado explica en ESdiario que no tramitar la Amnistía en la Cámara Alta, como exige Vox a Feijóo, conllevaría que la Ley volviese al Congreso y fuera aprobada.

La Ley de Amnistía, si es que consigue ser aprobada en el Congreso tras el último -hace unos días- "no" de Junts en la votación del conjunto de la norma, llegará al Senado en el que el PP tiene mayoría absoluta. Los de Santiago Abascal exigen a los de Feijóo que no la tramiten. Al margen de los deseos, ¿es eso posible y a quién beneficiaría?

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, responde a estas y más preguntas en ESdiario, en la que es su primera entrevista en prensa tras haber sido nombrada.

ESdiario. ¿La Ley de Amnistía la ha tramitado el PSOE como proposición de Ley para eludir los informes preceptivos?

Alicia García. Primero, la ley de Amnistía es inmoral e inconstitucional. Sánchez cambió de opinión. El candidato Sánchez decía que la Ley era, antes del 23 de julio, inconstitucional e ilegal. El 23 de julio ya cambió de opinión y el 9 de noviembre se firmó un acuerdo fuera de España: Sánchez quería siete votos, los obtuvo, y Puigdemont quería la amnistía. Y la tuvo. A partir de ese momento tenemos en trámite una Ley de amnistía que llegará precisamente al Senado.

Esta Ley, como digo, es ilegal, es inconstitucional, ataca al Estado de Derecho directamente al corazón y atenta contra la igualdad de todos los españoles. Nosotros como grupo político hemos solicitado varios informes que creo que es importante porque son los informes que ha hurtado el Gobierno porque lo tramitó como proposición de ley. Y además el grupo del Gobierno. Esto también es antinatural. En una proposición de ley que llega, o llegará, al Senado cuando llegue, pero sin ningún informe preceptivo.

Queremos que los españoles puedan escuchar a todos los expertos que Sánchez y la señora Armengol en el Congreso han hurtado. Por tanto, queremos que los españoles conozcan exactamente cómo esta Ley daña a la igualdad de todos los españoles y cómo atenta al Estado de Derecho y cómo puede dañar la convivencia que ya la está dañando entre los españoles.

ESD. Vox exige al PP que, con su mayoría absoluta en el Senado, paralice la Ley de Amnistía no tramitándola en la Cámara Alta. ¿Es eso posible?

AG. La ley se tiene que tramitar. Esto es así. De no tramitarse en el Senado, vuelve al Congreso automáticamente. Y si no se tramita en el Senado, el único beneficiado es uno, el señor Sánchez, que tiene la Ley de Amnistía aprobada y publicada. Que no se tramite la Ley de Amnistía en el Senado solo beneficia a Pedro Sánchez. Bueno, y a Puigdemont, claro. Solamente son los únicos beneficiados precisamente por lo que dice usted. Porque si no se tramita, vuelve al Congreso. Se aprobaría, por tanto, la Ley hurtando a los españoles el debate. Y hurtando a los españoles de la opinión de los expertos.

Queremos escuchar a todos los expertos, a todas las personas expertos constitucionalistas que tengan algo que decir. Porque yo diría más, es que la conclusión de esas comparecencias darán la razón al candidato Sánchez que decía que era inconstitucional. Al candidato Sánchez. Y quitaran la razón al presidente Sánchez.

ESD. Hablaba usted de la Comisión de Venecia que, a petición del PP en el Senado, se ha reunido hace unos días en España para estudiar la Ley de Amnistía...

AG. En primer lugar, la Comisión de Venecia es un órgano que tenía que estar aquí porque vela por el Estado de Derecho. Es que si Sánchez no nos hubiera llevado a donde nos ha llevado con su socio Puigdemont, la Comisión de Venecia no habría venido, lógicamente. ¿Y por qué? Porque, claro, la Ley de Amnistía es contraria a la Constitución española. Es contraria al derecho de la Unión Europea y los principios que inspiran a la Comisión de Venecia es proteger el Estado de Derecho. Además, de aprobarse la Ley de Amnistía podría dañar otras democracias de nuestro entorno. Y siendo la Comisión de Venecia independiente, lógicamente tiene que tener la información de lo que está pasando en España, porque es muy importante, porque puede dañar, como digo, otras democracias.

ESD. Si se acaba aprobando a Ley de Amnistía, ya anunciaron desde el PP, la recurrirán...

AG. Nosotros estamos utilizando todos los instrumentos que están en nuestra mano. Desde las instituciones, las Cámaras, desde la propia calle, que están diciendo "no" a la amnistía. Desde las propias Comunidades Autónomas y presidentes de comunidades autónomas que se han posicionado en contra. Alcaldes y diputaciones provinciales. Todo el mundo. La Comisión de Venecia estará ahora elaborando el dictamen con las conclusiones de las reuniones que ha mantenido en España.