Los agricultores, en guerra también contra sus sindicatos: "No nos representan"

Los trabajadores del campo se movilizan a través de las redes sociales por falta de apoyo y declaraciones como las del líder de CCOO, Unai Sordo, no ayudan a calmar los ánimos

España vive el tercer día de movilizaciones por parte de unos trabajadores del campo que han vuelto a sacar sus tractores a las carreteras de nuestro país para reclamar mejores condiciones para su profesión. El vaso se ha ido llenando con el paso de los años hasta que ha acabado desbordándose y culminando en estas protestas que están consiguiendo movilizar a gran cantidad de agricultores y ganaderos sin contar con el apoyo oficial de grandes organizaciones agrarias como ASAJA o COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) ni de sus propios sindicatos.

Este último punto molesta específicamente a muchos manifestantes y así lo han dejado claro en varias ocasiones durante estas jornadas de protesta. Por ejemplo este agricultor de Illescas, en Toledo, que critica duramente la postura que había tomado su sindicato al respecto y apuntaba el motivo: prefieren el dinero del Gobierno, que es mucha más cantidad que el que cada agricultor paga por la afiliación.

🔴 Un agricultor estalla contra los sindicatos de clase:



"Yo le pago 80€ a mi sindicato y el Gobierno les da 600€ por mi afiliación, ¿a quién le van a hacer caso, a mí que le pago 80€ o al Gobierno que le paga 600€?"

Y es que parece que sindicatos como UGT o CCOO no apoyan tanto a sus trabajadores cuando no les interesa. Además, en medio del clima de tensión, aparecía el líder de CCOO, Unai Sordo, para caldear aún más los ánimos con sus declaraciones. Concretamente -y aunque afirma que coincide en algunas de las reclamaciones- cree que las protestas del campo obedecen a un interés empresarial y no laboral.

.@UnaiSordo (@CCOO) cree que las protestas del campo obedecen a un interés empresarial https://t.co/NRv6ZruDsN pic.twitter.com/d5ncYJaTs7 — Europa Press TV (@europapress_tv) February 6, 2024

Quien se está movilizando no son trabajadores por cuenta ajena, son empresarios del campo. Estas son movilizaciones básicamente empresariales y que responden a intereses empresariales, donde en algunas reivindicaciones creo que tienen razón y en otras menos

Los manifestantes, que este jueves continúan con los cortes de tráfico y largas filas de tractores para reivindicar esas mejores condiciones, tampoco cuentan con el apoyo -de manera oficial al menos- de las tres organizaciones agrarias más importantes del país: ASAJA, COAG y UPA.

El portavoz del primero ha expresado los motivos por lo que no lo hacen y apuntan a la falta de oficialidad de las protestas: “Nosotros hace ya dos semanas convocamos movilizaciones desde ASAJA, UPA y COAG. Movilizaciones organizadas y pactadas con los permisos en las subdelegaciones del Gobierno y Delegaciones del Gobierno como siempre hemos hecho cuando hemos salido a la calle para reivindicar de verdad lo que es nuestro”.