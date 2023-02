El "plan maestro" de Feijóo: patear la calle que a Sánchez le da la espalda

Una de las bazas electorales que Feijóo va a explotar en precampaña es la búsqueda del contacto directo con los ciudadanos frente a las pantomimas de Sánchez con militantes del PSOE.

Alberto Núñez Feijóo va a convertir una de las principales debilidades de Pedro Sánchez, el rechazo que genera en los ciudadanos, en una de sus grandes bazas electorales: Feijóo va a recorrer España "buscando el contacto directo con la gente en la calle, con perfiles no seleccionados". "Sánchez no resiste la comparación" apostillan fuentes cercanas al líder del PP a ESdiario.

En esta intensa agenda de precampaña, Feijóo combinará actos sectoriales o de partido con una presencia frecuente en la calle junto a ciudadanos anónimos para diferenciarse de la "afición", ironizan en Génova, del jefe del Ejecutivo a "grabarse videos con militantes o cargos socialistas"

Una alusión directa a que Pedro Sánchez "ha perdido el pulso de la calle" y, cada vez que asoma la cabeza en un acto que no ha sido supervisado al milímetro por Moncloa, es recibido y despedido entre gritos y abucheos, como se ha visto este último fin de semana en un desfile de moda de la MBFW de Madrid.

Por eso, ante la mirada atónita de propios y extraños - no son solo los dirigentes populares los que no entienden esta estrategia, hasta su ex asesor de cabecera Iván Redondo la cuestiona públicamente- Moncloa cae una y otra vez en el error de recurrir a ciudadanos con carnet del PSOE para organizar pantomimas de Sánchez ya sea con estudiantes, jubilados con los que juega a la petanca o perceptores del SMI.

Una demostración, a juicio del PP, de que "el termómetro de la calle marca una temperatura para Sánchez peor aún de la que señalan las encuestas" y que ese rechazo al presidente del Gobierno lo certificará el verdadero termómetro: el de las urnas.

El último contacto de Sánchez con la calle, este lunes, era como los anteriores un "fake socialista".

Un talón de Aquiles de Pedro Sánchez que Génova 13 se va a encargar de explotar potenciando el contacto directo con los ciudadanos y conociendo de primera mano sus inquietudes, frente a un Sánchez, afirman, " que vive en una realidad paralela y desconectado de los problemas de la gente".

"Una prueba del nueve que nos da muy buenos resultados y que pone de manifiesto que Sánchez no resiste la comparación, porque, cada vez que pone un pie en la calle, le abuchean y a Feijóo no le pasa eso". Una comparación en la que el liderazgo de Feijóo sale muy reforzado, señalan fuentes de la dirección del PP a este diario.

El PP advierte de que el "el termómetro de la calle marca una temperatura para Sánchez peor aún de la que señalan las encuestas"

De hecho, antes de que finalice el mes y tras su visita del pasado fin de semana a Canarias, Feijóo va a viajar a otras cuatro comunidades: Castilla- La Mancha, Galicia y Baleares, cerrando este periplo en Cataluña para asistir al 28 Mobile World Congress.

En esta intensa agenda de precampaña electoral, Feijóo combinará actos sectoriales o de partido con una intensa presencia en la calle junto a ciudadanos anónimos para diferenciarse de la "afición", ironizan en Génova, del jefe del Ejecutivo a "grabarse videos con militantes o cargos socialistas", algunos de los cuales rozan el hazmerreír.

El PP hace hincapié en que Feijóo quiere "potenciar ese contacto con los ciudadanos", conscientes de que leyes como la del sólo sí es sí, la eliminación de la sedición y la jaula de grillos en que se ha convertido el Gobierno de Coalición va a convertir este 2023 en un infierno para Pedro Sánchez, al menos a pie de calle.